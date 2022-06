Uomini e donne torna in onda a settembre con i nuovi tronisti pronti a mettersi in gioco. L'appuntamento è confermato come sempre nella fascia del daytime pomeridiano di Canale 5, dove la trasmissione è diventata ormai uno dei punti di forza della programmazione.

Ma chi saranno i nuovi protagonisti della stagione tv 2022/2023 di Uomini e donne? Le indiscrezioni non mancano e, tra i candidati in pole position, spicca il nome di Andrea Della Cioppa, ex pretendente di Veronica Rimondi.

Il ritorno di Uomini e donne in tv: da settembre riparte su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Uomini e donne rivelano che il programma tornerà in onda da metà settembre in poi nel primo pomeriggio di Canale 5.

Per tutta l'estate, al posto della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, ci sarà spazio per il debutto della nuova soap opera dal titolo "Un altro domani", che presidierà la fascia che va dalle 14:45 alle 15:50 circa.

Maria De Filippi e il suo team di autori, nel frattempo, si metteranno all'opera per scovare i nuovi tronisti da proporre al pubblico e i nuovi protagonisti del trono over.

Nuovi tronisti Uomini e donne settembre 2022: in lizza Andrea Della Cioppa

Per quanto riguarda i nuovi tronisti di Uomini e donne che vedremo in onda da settembre, non mancano le indiscrezioni e i rumor su chi potrebbe approdare in trasmissione.

Tra questi spicca il nome del giovane Andrea Della Cioppa, il pretendente che quest'anno si è messo in gioco per far breccia nel cuore della tronista Veronica Rimondi, ma scartato al rush finale.

Ebbene, Andrea ha conquistato non solo il pubblico del programma Mediaset ma anche gli opinionisti Gianni e Tina che, durante il momento della scelta finale, si sono complimentati con il ragazzo per i suoi modi e per la grande correttezza mostrata durante il suo percorso.

Ecco perché, in vista della prossima edizione del programma Mediaset, Andrea potrebbe avere una seconda chance e quindi rimettersi in gioco per cercare l'amore della sua vita.

Lilli Pugliese non direbbe no al trono di Uomini e donne

Tra i candidati in lizza, spicca anche il nome di Lilli Pugliese, l'ex corteggiatrice di Luca Salatino, anche lei rifiutata alla scelta finale.

Anche in questo caso, la ragazza ha conquistato tutti con la sua semplicità e il suo modo di fare gentile, tanto da essere super-acclamata dai fan per un eventuale ritorno a Uomini e donne come tronista.

E, a tal proposito, Lilli Pugliese ha ammesso in una recente intervista post trasmissione, che non rifiuterebbe la proposta da parte di Maria De Filippi e del suo team di autori. Il sogno diventerà realtà? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.