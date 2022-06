Proseguono gli appuntamenti con la seconda stagione di Brave and Beautiful, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 16. In ogni episodio non possono mancare degli avvincenti colpi di scena, in grado di tenere i telespettatori con il fiato sospeso. In particolare, durante le puntate del 2 e 3 giugno, i riflettori sono puntati su Tahsin, il quale deve fare i conti con il suo grande segreto che rischia di essere rivelato. Infatti Riza, per mantenere l'assoluto silenzio sulla morte di Salih, lo minaccerà e gli chiederà di intestargli la tenuta.

Anticipazioni Brave and Beautiful

Nei prossimi episodi di Brave and Beautiful, Tahsin prova a rintracciare Adalet. Ultimamente l'uomo si sente molto scoraggiato, in quanto si sente abbandonato dalla sua famiglia. Poco dopo, il procuratore va a fargli visita. La situazione, per quanto riguarda l'omicidio di Salih, è molto strana. Ci sono troppi elementi che sembrano non coincidere. Per cui ha intenzione di fare luce sulla vicenda per scoprire cosa c'entri Tahsin in tutta questa storia.

Nel frattempo Mihriban si reca da Banu perché vuole convincerla ad accettare la proposta di matrimonio di suo figlio Bulent. Tuttavia la giovane donna le comunica che aveva già intenzione di convolare a nozze con lui e non vede l'ora di poter coronare, finalmente, il loro amore.

Altri colpi di scena in Brave and Beautiful

Riza continua a tenere sotto controllo Tahsin e inizia a ricattarlo: se vuole che mantenga ancora il segreto, deve intestargli la tenuta. Successivamente il signor Korludag trova un biglietto nella tasca della giacca di Salih. All'interno ci sono le istruzioni per l'omicidio di Fugen.

Tuttavia, dopo aver trovato una prova così importante, Tahsin anziché consegnarla immediatamente al procuratore, preferisce chiamare Cesur. Lo informa del biglietto che ha trovato e si confronta con lui.

Banu mansa il suo matrimonio con Bulent a monte

Infine Cesur fa ascoltare a Banu la registrazione di Bulent. Quest'ultimo ammette di aver appiccato lui l'incendio alla casa di Cesur.

Così la giovane donna si sente profondamente delusa e fa un passo indietro nella sua relazione. Decide, quindi, di mandare a monte il suo matrimonio.

Inoltre Cesur, profondamente innamorato di Suhan, vuole dimostrarle in ogni modo quanto ci tiene a lei e quanto è cambiato in questi ultimi tempi. Così decide di compiere un passo importante e le chiede di sposarlo.