Veronica Rimondi ha fatto la sua scelta finale a Uomini e donne. La tronista ha concluso il suo percorso nella trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi coronando il suo sogno d'amore con Matteo.

Un momento particolarmente emozionante in studio anche se, dopo la scelta, non sono mancati i dubbi sulla giovane coppia nata nello studio del programma Mediaset.

Il motivo? Si sospetta che i due potessero conoscersi già prima del loro arrivo nella trasmissione e quindi, secondo alcuni, avrebbero taciuto su questo aspetto importante.

La scelta finale di Veronica Rimondi a Uomini e donne

Nel dettaglio, il percorso di Veronica Rimondi a Uomini e donne è stato caratterizzato da numerosi alti e bassi. La tronista fino alla fine è stata indecisa sulla scelta da fare, salvo poi comprendere che il suo cuore batteva forte nei confronti di Matteo.

Tra i due è scoccata così la scintilla dell'amore e della passione: la tronista ha preferito uscire dallo studio con lui piuttosto che con l'altro pretendente Luca, il quale ha dovuto fare i conti con questo sonoro rifiuto.

Grande amarezza per Luca, anche se il modo in cui si è comportato e le parole spese per Veronica gli hanno fatto meritare un grandissimo applauso in studio con tanto di complimenti da parte di Gianni e Tina, che hanno voluto fargli un in bocca al lupo per il futuro.

Dubbi su Matteo e Veronica dopo la scelta a Uomini e donne

Intanto, però, i dubbi su Veronica e Matteo non mancano. Il motivo? Si vocifera che i due si conoscessero già prima che Matteo arrivasse a Uomini e donne per intraprendere il suo percorso come corteggiatore.

A quanto pare, infatti, i due avrebbero un'amica in comune e si sarebbero frequentati in passato a Venezia, salvo poi ritrovarsi nello studio del programma Mediaset.

Un dettaglio non di poco conto che, ovviamente, getta delle ombre sul percorso di veronica Rimondi durante la sua permanenza in studio a Uomini e donne.

Matteo e Veronica si conoscevano già fuori da Uomini e donne? La coppia tace sui dubbi

Possibile che i due fossero già in contatto per davvero e che, in questi mesi di permanenza in trasmissione, siano rimasti zitti portando avanti la conoscenza senza proferire parola?

A questo punto si attende solo la versione dei fatti ufficiale della coppia composta da Veronica e Matteo. Per il momento la neo coppia nata a Uomini e donne preferisce non concentrarsi sulle polemiche e i dubbi che ruotano sul loro conto.

In queste ore, infatti, i due sono tornati sui social ed hanno postato il primo scatto di coppia, dove appaiono felici, innamorati e pronti a vivere insieme questo nuovo percorso di vita.