Alessandro e Pinuccia, protagonisti di Uomini e donne trono over, sono stati paparazzati insieme dai fan al concerto di Vasco Rossi.

Alla fine il cavaliere della trasmissione di Maria De Filippi ha mantenuto la promessa e dopo aver ricevuto due biglietti omaggi per assistere a una delle date del tour estivo di Vasco Rossi, ha scelto di portare con sé la dama Pinuccia, con la quale stava approfondendo la conoscenza a Uomini e donne.

La sorpresa speciale per Alessandro a Uomini e donne

Nel dettaglio lo scorso ottobre, durante una puntata di Uomini e donne, Maria De Filippi ha fatto una comunicazione del tutto inaspettata al cavaliere Alessandro.

La società che si occupa della vendita dei biglietti per il concerto di Vasco Rossi ha scelto di omaggiare il cavaliere del trono over con due ticket omaggio.

Un regalo per Alessandro che, nelle puntate precedenti del dating show di Canale 5, aveva svelato di essere un fan sfegatato di Vasco Rossi e di conoscere tutti i suoi pezzi storici.

Alessandro e Pinuccia beccati insieme al concerto di Vasco Rossi

Una sorpresa che ha reso Alessandro felicissimo: il cavaliere in un primo momento aveva detto che sarebbe andato al concerto con uno dei suoi figli, poi alla fine ha cambiato idea e ha scelto di portare Pinuccia.

Ebbene, a distanza di un po' di mesi da quella sorpresa in studio, i due protagonisti di Uomini e donne sono stati beccati per davvero al concerto della rockstar italiana.

Nella serata del 22 giugno, infatti, si è tenuta la tappa pugliese del tour di Vasco Rossi e tra i presenti sono arrivati anche Alessandro e Pinuccia.

La coppia del trono over è stata paparazzata da alcuni fan della trasmissione di Canale 5, i quali poi hanno condiviso subito gli scatti sui social.

Outfit sbagliato per Alessandro e Pinuccia al concerto (foto)

Non sono mancate le "critiche" per i due protagonisti di Uomini e donne, accusati di aver sbagliato completamente l'outfit per la serata. Alessandro, infatti, si è presentato supe -elegante in smoking, mentre Pinuccia ha indossato un abito blu da sera.

Insomma un outfit non proprio idoneo per la serata "esplosiva" che avrebbero vissuto al concerto di Vasco Rossi.

I numerosi fan social, che hanno avuto modo di vedere le foto di Alessandro e Pinuccia, hanno notato anche l'aspetto "poco felice" della dama del trono over, che non ha accennato un sorriso, bensì è apparsa sempre un po' indispettita, proprio come ha abituato gli spettatori a Uomini e donne.

una Pinuccia e un Alessandro a caso, al concerto di Vasco a Bari, in tenuta elegante.

così.

per non dimenticare.

(Pinuccia sempre con la stessa faccia allegra)#uominiedonne

"Pinuccia e Alessandro in tenuta elegante e lei sempre con la stessa faccia "allegra" ha scritto un utente social in maniera ironica, sottolineando il fatto che anche questa volta la dama del trono over non ha accennato un minimo sorriso, nonostante l'evento gioioso.