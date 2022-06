Viaggia a pieno ritmo la macchina di Amici. Il talent, che sta per tagliare il traguardo della ventiduesima edizione, è nel pieno dei casting per poter formare una nuova classe. Chi segue il programma osserva con attenzione ogni dettaglio e ai più non è sfuggito che Simone Nolasco, eclettico e poliedrico ballerino professionista dello show, è presente alle audizioni dei ballerini. Ciò è stato sufficiente a scatenare le ipotesi secondo cui il danzatore potrebbe occupare un posto da professore nella nuova stagione televisiva, magari prendendo il posto di Raimondo Todaro, ma in realtà l'idea non pare avere fondamenta solide.

I professori di canto e ballo di Amici 22: conferme e addii

Grande attenzione da parte dei telespettatori su professori che guideranno la classe di Amici 2022/2023. Al momento è certo il ritorno di Lorella Cuccarini. Lei stessa ha confermato che sarà nuovamente coach per il terzo anno consecutivo e probabilmente di nuovo sul versante canto. Al suo fianco certa la presenza di Rudy Zerbi, punto di riferimento del talent e collaboratore stretto di Maria De Filippi. Anna Pettinelli, invece, secondo le ultime indiscrezion sarebbe vicina all'addio e al suo posto potrebbe giungere Michele Bravi.

Capitolo danza: Alessandra Celentano ci sarà di certo, così come Veronica Peparini. I dubbi sulla cattedra di ballo si concentrano sulla presenza o meno di Raimondo Todaro.

Arrivato lo scorso anno ad Amici, il coach, così come il suo staff, non ha dato nessuna indicazione circa il suo futuro lavorativo. Per questo è stato sufficiente la presenza di Simone ai casting, già iniziati, per ipotizzare un nuovo ruolo per il ballerino professionista.

L'arte di Simone

Il popolo del web ha pensato che Simone potrebbe diventare professore, ma ciò che sfugge è il fatto che Nolasco ha sempre partecipato alla selezione dei danzatori.

Le capacità del ballerino sono fuori di ogni dubbio: sa esprimersi in ogni stile ed è stato anche scelto molto spesso dalla maestra Celentano per portare sul palco le coreografie di classico o neoclassico. Mentore di Giulia Stabile, Simone è entrato anno dopo anno nel cuore dei telespettatori, a cui non dispiacerebbe affatto vederlo nel ruolo di insegnante anche per le sue caratteristiche umane.

A valutare i possibili nuovi alunni ci sono anche Raffaella Mennoia, storica autrice dei programmi di Maria De Filippi e la vincitrice di Amici 20 Giulia, come mostrato dalle dirette interessate sui rispettivi profili Instagram. Insomma, per il momento pare che l'arte di Simone sia ancora utile in sala prove, ma per il futuro nulla è impossibile.