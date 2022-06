Terra Amara andrà in onda su Canale a partire da lunedì 4 luglio alle 15:45 e per i protagonisti Züleyha e Yilmaz la vita non si rivelerà fin da subito facile. Lui verrà arrestato per l'omicidio di Naci, mentre lei costretta a sposare Demir. Le storie, però si intrecceranno, infatti dal matrimonio tra Züleyha e Demir nascerà Adnan, ma in realtà il vero padre del piccolo è Yilmaz. Intanto quest'ultimo evaderà dal carcere.

Yilmaz viene arrestato, Züleyha sposa Demir

Nelle prime puntate di Terra Amara, Hünkar vorrà che Züleyha sposi il figlio Demir per un semplice fatto: lei è incinta di Yilmaz e Hünkar ha bisogno di una ragazza già in stato interessante per far passare il nascituro come concepito da Demir, visto che si vocifera che quest'ultimo possa essere sterile, un gran disonore per la sua famiglia.

Così Hünkar verrà a sapere dell'omicidio compiuto da Yilmaz, chiamerà la polizia e lo farà arrestare. Successivamente costringerà Züleyha a sposerà Demir, solo in questo modo Yilmaz potrà ottenere uno sconto della pena.

Züleyha dà alla luce Adnan

I due si sposeranno e ci sarà un salto temporale di diversi mesi, durante il quale Züleyha darà alla luce il suo primo figlio Adnan. Demir si spaccerà per il padre naturale e orgoglioso lo presenterà alla cerchia dei suoi amici più intimi; in più per festeggiare regalerà dell'oro a tutti i dipendenti del suo ranch.

La felicità durerà per poco, infatti Demir scoprirà che Yilmaz è evaso dal carcere, per questo temerà che possa tornare nel ranch e portargli via Züleyha.

Così si prometterà una cosa: prima che ciò possa accadere lo troverà e lo ucciderà. La mamma, intanto, lo inviterà a non dire nulla a Züleyha: se la donna lo venisse a scoprire, potrebbe scappare.

Gülten trova Yilmaz in pessime condizioni di salute

Yilmaz, però, è più vicino di quanto loro immaginino. Infatti Gülten, una dipendente del ranch, lo troverà in cattive condizioni di salute e grazie all'aiuto di un amico lo nasconderà in una zona paludosa, dove vivono gli operai più poveri del ranch.

Il ragazzo avrà la febbre molto alta, per questo motivo Gülten si rivolgerà al dottor Sabahattin, che gli darà una terapia per farlo guarire al più presto, promettendo alla ragazza di non rivelare a nessuno dove si trova Yilmaz.

Intanto Gülten dovrà fare i conti anche un corteggiatore, che con i genitori si presenterà a casa del fratello Gaffur e della cognata Saniye per chiederle la mano.

La ragazza, però, non si presenterà, lasciando i famigliari in una situazione di grande imbarazzo.

Per la famiglia Yaman, invece, ci saranno guai in vista. Infatti in città arriverà Ali Rahmet Fekel, un uomo che ha un passato in comune con la famiglia di Hünkar e Demir, e che tornerà in città proprio per vendicarsi di loro.