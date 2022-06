Chi ci sarà nel cast di Uomini e donne 2022/2023? La trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi tornerà in onda a partire da metà settembre su Canale 5 e non mancano i retroscena su quelle che potrebbero essere le novità della prossima edizione.

Tra coloro che potrebbero tornare in scena spicca il nome di Ida Platano, che sarebbe confermata anche nella prossima edizione mentre a farne le spese, potrebbe essere il suo ex storico Riccardo Guarnieri, tra i papabili verso l'uscita di scena dallo show Mediaset.

Gemma Galgani in bilico a Uomini e donne: potrebbe debuttare al GF Vip 7

Nel dettaglio in vista della prossima edizione di Uomini e donne in onda da settembre 2022, i retroscena rivelano che potrebbero esserci delle novità legate al cast del parterre over.

Tra i volti in bilico ci sarebbe Gemma Galgani, la storica dama torinese che da oltre un decennio tiene banco con le sue tormentate vicende sentimentali, alla ricerca costante di un "principe azzurro" che sembra non arrivare mai.

Per la prossima stagione televisiva del Biscione, Gemma sarebbe candidata per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini che debutterà proprio da metà settembre su Canale 5.

Retroscena nuovo cast Uomini e donne settembre 2022: Riccardo verso l'addio?

In attesa di scoprire se la trattativa tra Gemma e il GF Vip 7 andrà in porto, tra coloro che sarebbero confermati nella prossima edizione di Uomini e donne, ci sarebbe Ida Platano.

La dama siciliana, reduce dalla fine della sua tormentata relazione con Riccardo Guarnieri, sarebbe pronta a rimettersi in gioco e quindi avere una seconda chance dopo questa ennesima "batosta" che l'ha profondamente segnata.

Per Riccardo Guarnieri, invece, dopo le "feroci critiche" ricevute durante la sua ultima apparizione in trasmissione, potrebbe essere fuori dal cast e quindi rinunciare al suo ritorno in studio.

Biagio e Catia potrebbero uscire di scena da Uomini e donne

E poi ancora, sempre ai retroscena di queste settimane sulla prossima edizione di Uomini e donne 2022/2023, sarebbe in bilico anche la presenza in trasmissione di Catia Franchi, la dama sorella della stilista Elisabetta.

Resta da capire anche cosa ne sarà del cavaliere Biagio, uno dei volti più criticati dal pubblico della trasmissione di Maria De Filippi, che chiede a gran voce di rivoluzionare il parterre del trono over, puntando su volti nuovi.

Per Armando Incarnato, invece, non dovrebbero esserci "brutte sorprese": il cavaliere napoletano sarebbe confermato nel cast della prossima edizione, pronto a rimettersi in gioco per cercare una nuova dama con la quale intraprendere una relazione sentimentale.

In attesa di scoprire chi saranno anche i prossimi tronisti che si metteranno in gioco a Uomini e donne, quello con la trasmissione pomeridiana di Canale 5 non sarà l'unico impegno della stagione tv 2022/2023 per Maria De Filippi.

Gli impegni della stagione tv 2022/2023 di Maria De Filippi su Canale 5

La conduttrice, volto simbolo della tv commerciale, in autunno tornerà tra i giurati di Tu si que vales dopodiché riprenderà in mano le redini di Amici 22.

Successivamente sarà la volta del ritorno di C'è posta per te e del serale di Amici che, come ogni anno, va in onda nella stagione primaverile di Canale 5.

E, tra le novità della prossima stagione tv, potrebbe esserci anche La Talpa 4. Il reality-game, infatti, potrebbe tornare in onda su Canale 5 e a produrlo dovrebbe essere proprio la "Fascino" che fa capo a Maria De Filippi.