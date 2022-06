Il Paradiso delle signore 7 ritorna in onda da settembre in poi in prima visione assoluta e non mancano i retroscena su quello che potrebbe accadere nel corso delle prossime puntate.

Al centro dell'attenzione potrebbero esserci dei ritorni in scena che, per certi versi, si rivelerebbero clamorosi nel caso in cui dovessero andare in porto.

Uno di questi potrebbe avere a che fare con quello di Marta Guarnieri, l'ormai ex moglie di Vittorio Conti, assente da un bel po' di tempo in città dopo aver deciso di trasferirsi in America.

Chi potrebbe tornare ne Il Paradiso 7: spicca Teresa Iorio

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 si preannuncia come sempre ricco di colpi di scena e sorprese che non deluderanno le aspettative degli spettatori.

Anche quest'anno, come spesso accade in tutte le nuove stagioni della soap, ci sarà spazio per dei ritorni e per l'arrivo di nuovi protagonisti che proveranno così ad animare le vicende che ruotano intorno al grande magazzino più famoso d'Italia.

Ma chi rimetterà piede in città dopo un lungo periodo di assenza? Tra i nomi in lizza spicca quello di Teresa Iorio, interpretata dall'attrice Giusy Buscemi e super-star delle prime due stagioni de Il Paradiso delle signore, quando ancora andava in onda in prima serata.

Vittorio ritrova Teresa nelle nuove puntate de Il Paradiso 7?

Gli spettatori della soap, questa estate, hanno avuto modo di rivedere Teresa nelle repliche della prima stagione che è stata trasmessa nel daytime pomeridiano di Rai 1 e in tanti si augurano di poterla rivedere di nuovo in scena.

A spiazzare è stata proprio Giusy Buscemi che, in una intervista, non ha escluso a priori un possibile ritorno nel cast de Il Paradiso delle signore 7, ammettendo che magari potrebbe fare un "cameo".

E, in tal caso, sarebbe curioso assistere alla reazione di Vittorio Conti, dato che tra i due c'era stato un flirt in passato.

Marta potrebbe ritornare da Vittorio Conti ne Il Paradiso delle signore 7

Ma non è finita qui, perché il tenebroso Vittorio Conti potrebbe ritrovarsi ad avere a che fare con un'altra persona che conosce molto bene.

Trattasi della sua ormai ex moglie Marta Guarnieri, interpretata dall'attrice Gloria Radulescu, assente dal set della soap opera da un po' di tempo.

Il ritorno di Marta potrebbe avvenire in questa settima stagione, complice anche la delicata situazione di suo padre Umberto, che si ritroverà a dover fare i conti con la vendetta spietata della contessa Adelaide, ormai diventata una sua "nemica".

Per Vittorio sarebbe un vero e proprio "colpo al cuore" ritrovare Marta e, in una recente intervista, lo stesso Alessandro Tersigni non ha escluso a priori il ritorno della figlia di Umberto in questa settima stagione.