La redazione di Uomini e donne rompe il silenzio e svela un po' di retroscena sul dietro le quinte della trasmissione del pomeriggio di Canale 5, che ha chiuso la stagione con picchi record del 32% di share.

Intervistati dal magazine della trasmissione di Maria De Filippi, i vari redattori che si occupano del trono classico e del trono over, hanno risposto ad un po' di domande su come funziona lo show Mediaset.

Dalle esterne del tronisti, passando per la scelta delle musiche che vengono proposte in studio, fino al "reclutamento" dei vari partecipanti che poi partecipano alla trasmissione.

I retroscena su Uomini e donne: parla la redazione

Nel dettaglio, anche quest'anno Maria De Filippi e il suo team di lavoro hanno portato a termine una stagione a dir poco trionfante di Uomini e donne.

La trasmissione dei sentimenti di Canale 5 si è confermata leader indiscussa della propria fascia di messa in onda, ottenendo una media complessiva di oltre 2,7 milioni di spettatori e picchi che hanno superato anche i tre milioni di fedelissimi.

Insomma un successo su tutti i fronti per il programma che spopola anche sui social e in streaming. Ma come funziona la costruzione di una puntata di Uomini e donne? A rispondere ad un po' di domande ci ha pensato la redazione dello show, che ha così svelato un po' di retroscena sul dietro le quinte del programma.

'Non c'è una scaletta', svelano i redattori del programma Mediaset

"A Uomini e donne non esiste una scaletta di registrazione e non è mai esistita", hanno svelato i redattori del programma aggiungendo che viene semplicemente fatto un resoconto di quelli che sono i fatti salienti della settimana e sottoposti poi alla conduttrice che prende in mano le redini dello show.

Per quanto riguarda, invece, la scelta dei protagonisti che partecipano poi al programma, in fase di casting è necessario che i vari provinati siano tutti liberi dal punto di vista sentimentale.

"La cosa importante è che la persona ti lasci qualcosa al di là dell'aspetto fisico o di un modo di parlare ricercato", hanno svelato i redattori aggiungendo che sia per i senior che per i giovani è fondamentale la spinta a mettersi in gioco e la voglia di raccontarsi.

'Non decidiamo noi le esterne', svela la redazione di U&D

E le esterne, invece, come funzionano? In questo caso la redazione ha fatto sapere che non sono loro a prendere in mano le redini della situazione.

"Non siamo noi a decidere dove fare le esterne, ma raccogliamo quelle che sono le idee e le proposte che i corteggiatori ci fanno", hanno svelato i redattori di Uomini e donne.

Per quanto riguarda, invece, la scelta delle musiche è stato rivelato che in alcuni casi si tratta di canzoni richieste da chi partecipa, in altri casi si tratta di canzoni che vengono scelte da Tina.