Armando Incarnato rompe il silenzio su Ida Platano dopo la fine di Uomini e donne. Il cavaliere partenopeo, intervistato dal magazine della trasmissione di Maria De Filippi, ha voluto spezzare una lancia in difesa della sua ex fidanzata.

Armando, infatti, ha ammesso di non aver gradito il modo in cui Riccardo si è comportato nei confronti di Ida Platano e, al tempo stesso, ha aggiunto che vedere la sua ex soffrire in quel modo, lo ha fatto profondamente soffrire.

Ida Platano provata dall'addio con Riccardo Guarnieri a Uomini e donne

Nel dettaglio, le ultime puntate di questa stagione di Uomini e donne sono state particolarmente turbolente per la coppia composta da Ida e Riccardo.

I due, infatti, sono ritornati al centro dell'attenzione nello studio della trasmissione di Maria De Filippi, dove hanno provato a rimettere insieme i cocci della loro storia d'amore, ma senza ottenere buoni risultati.

L'esito finale di questo ennesimo ritorno di fiamma è stato a dir poco disastroso: Ida e Riccardo si sono detti addio e sono volate anche parole grosse in studio.

La dama siciliana è apparsa particolarmente provata da questa situazione, tanto che durante l'ultimo confronto con Riccardo, ha cominciato a tremare come non aveva mai fatto prima, lasciando senza parole i vari protagonisti.

La verità di Armando sull'addio tra Ida e Riccardo a U&D

Tra questi anche Armando, il quale non ha nascosto delle critiche nei confronti di Riccardo Guarnieri.

"Mi è dispiaciuto moltissimo vedere Ida tremare in quel modo, ma non potevo assolutamente intromettermi. Vedere Ida soffrire mi ha fatto male. Ho provato profonda tristezza nel vederla soffrire così", ha dichiarato Armando Incarnato parlando della sua ex.

Il cavaliere napoletano poi, ha aggiunto che da uomo, non è riuscito a capire il comportamento di Riccardo, dato che nello studio di Uomini e donne è apparso quasi irremovibile di fronte al malessere di Ida Platano.

"Lui, davanti ad una Ida così provata, che tremava in quel modo, avrebbe dovuto tacere e lasciarla calmare", ha sentenziato Armando.

'L'ho sentita, era dispiaciuta', svela Armando parlando di Ida dopo la fine di Uomini e donne

"In questi giorni l'ho sentita e l'ho trovata stanca, dispiaciuta, delusa, rammaricata e incredula", ha dichiarato il cavaliere napoletano parlando di Ida.

"Tutto questo per un uomo a cui, secondo me, è mancato il coraggio di guardarsi dentro per capire se davvero fosse in grado di andare oltre determinati ricordi prima di darsi una nuova possibilità", ha aggiunto il cavaliere Armando Incarnato.