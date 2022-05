L'appuntamento con il finale di stagione di Uomini e donne si preannuncia denso di sorprese e colpi di scena. Le anticipazioni sul programma dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che si parlerà delle vicende di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, dato che il loro rapporto arriverà a un punto di svolta decisivo e importante.

Occhi puntati anche sulle scelte dei tronisti in carica, in particolar modo quella della tronista Veronica, che porterà a termine il suo percorso nel programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

Il punto di svolta tra Ida e Riccardo: anticipazioni Uomini e Donne

Nel dettaglio, le anticipazioni sul finale di stagione di Uomini e donne rivelano che Ida Platano e Riccardo Guarnieri si ritroveranno ad affrontare la questione legata al loro problematico rapporto di coppia.

I due, nel corso delle ultime registrazioni di questa edizione, hanno scelto di riprovare a rimettere insieme i cocci del loro amore, accettando così di frequentarsi e vedersi anche fuori dallo studio della trasmissione di Maria De Filippi.

Così ci sono state delle nuove esterne che li hanno visti protagonisti, le quali dovevano essere quelle chiarificatrici, in grado di permettergli di ritrovare il sereno e anche la fiducia per portare avanti questa relazione.

Ida e Riccardo chiudono la relazione

Peccato però che l'esito finale di questi nuovi incontri, avvenuti fuori dagli studi di Uomini e donne, non sia stato dei migliori.

Le anticipazioni sulle ultime puntate del programma di Canale 5 rivelano che Ida e Riccardo, in studio, hanno confermato che durante questi incontri ci sono stati solo ed esclusivamente scontri.

I due non sono riusciti a trovare un nuovo punto di incontro per riprendere in mano le redini della loro storia d'amore, motivo per il quale sono giunti a una decisione a dir poco drastica.

Nel finale di stagione di Uomini e donne, Ida e Riccardo hanno scelto di chiudere ancora una volta la loro relazione e quindi di lasciarsi alle spalle questi tentativi fatti, nel corso delle ultime settimane, per cercare di riportare il sereno e l'armonia nella loro vita di coppia.

La scelta finale di Veronica: anticipazioni Uomini e donne finale

Un addio a tutti gli effetti per i due protagonisti del trono over, che per l'estate saranno così liberi di fare "nuove esperienze", ognuno per conto suo.

Occhi puntati anche sulle vicende della tronista Veronica: le anticipazioni sul finale di Uomini e donne rivelano che la tronista arriverà al momento della fatidica scelta finale, che dovrà fare tra Andrea e Matteo.

Alla fine ad avere la meglio sarà Matteo, col quale si sbilancerà chiedendogli di uscire insieme dalla trasmissione di Canale 5.

Niente da fare per Andrea, che si ritroverà a fare i conti col rifiuto della tronista, dopo un percorso che sembrava far ben sperare per un futuro insieme fuori dal programma televisivo di Maria De Filippi.