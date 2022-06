Matteo e Valeria, la coppia nata a Uomini e donne, è già scoppiata? È questo l'ultimo clamoroso retroscena riportato sui social da Deianira Marzano.

L'esperta di gossip ha pubblicato una succulenta segnalazione sui due giovani protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi e, a quanto pare, le cose tra i due non sarebbero andate nel migliore dei modi, tanto che si sarebbero già detti addio a distanza di pochi mesi.

Matteo e Valeria già in crisi dopo la scelta a Uomini e donne?

Nel dettaglio, Matteo e Valeria si sono conosciuti e innamorati nel corso dell'ultima edizione di Uomini e donne in onda su Canale 5.

Un percorso non facile quello del tronista ligure che, dopo la fine della sua brevissima relazione con Sophie Codegoni, ha ottenuto la possibilità di rimettersi in gioco e di cercare la sua anima gemella.

Ad avere la meglio, al rush finale, è stata la bella Valeria Cardone con la quale ha intrapreso una relazione d'amore.

Eppure, in queste ultime settimane, non è passata inosservata la freddezza social tra i due, in particolare quella di Matteo Ranieri che non ha omaggiato la sua fidanzata neppure durante il giorno del suo compleanno.

Il retroscena su Matteo e Valeria: 'È tutto finito'

"Tra Matteo e Valeria tutto finito, ma mai iniziato se non per evitarsi lui la brutta figura per la seconda volta, stanno solo capendo come devono dirlo ai fan per uscirne senza critiche, soprattutto lui", ha svelato la "talpa" all'esperta di gossip napoletana precisando di aver avuto queste informazioni da un'amica della stessa Valeria.

Insomma, la neonata relazione tra i due sarebbe giunta al capolinea anche se, da parte dei diretti interessati, non sono arrivate ancora notizie in merito ma non si sono preoccupati neppure di smentire queste indiscrezioni insistenti sulla loro storia.

Al centro del gossip di queste ultime ore è finito anche un altro protagonista di Uomini e donne, questa volta del trono over.

La segnalazione su Riccardo Guarnieri dopo l'addio con Ida a Uomini e donne

Trattasi di Riccardo Guarnieri, l'ormai ex fidanzato di ida Platano che in queste settimane è stato beccato in diverse occasioni con una dama misteriosa.

Trattasi di una donna mora, con cui Riccardo è stato visto più volte in queste calde settimane estiva, dopo che ha scelto di chiudere definitivamente la sua storia d'amore con Ida Platano.

Tuttavia, nonostante le segnalazioni su Riccardo Guarnieri, al momento il cavaliere ha preferito non proferire parola su questo gossip che lo riguarda e non ha confermato ma neppure smentito di aver trovato una nuova donna. Prima o poi arriverà la sua versione dei fatti definitiva? Lo scopriremo nelle prossime ore.