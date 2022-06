Le puntate di Un altro domani in onda su Canale 5 dal 27 giugno al 1° luglio 2022, vedranno Julia cambiare vita, dopo aver scoperto di essere starà ingannata da Sergio.

Carmen invece, passerà sempre più tempo con Victor e i sui rapporti con Kiros saranno sempre più difficili. Ventura farà di tutto pur si scoprire l'amante della moglie.

Julia lascia Sergio dopo aver scoperto che l'ha ingannata

Nella soap Un altro domani, Julia non prenderà bene il fatto di essere starà ingannata da Sergio. L'uomo infatti, avrà solo finto di essersi smarrito nel bosco, mentre in realtà avrà passato quei giorni comodamente in albergo.

Così Julia non riuscirà a perdonarlo e lo lascerà. Non solo, deciderà anche di cambiare vita e comunicherà alla madre che non lavorerà più con lei in azienda.

In Guinea invece, Carmen sarà disperata dopo l'uccisione di Dayo, anche perché gli indigeni daranno a lei la colpa. la ragazza, pur di far emergere la verità, si metterà ancora nei guai facendo indispettire il padre Francisco. Ventura sarà sempre più convinto che la moglie Ines abbia un amante.

Julia vuole riaprire l'ebanisteria di Carmen

All'oscuro del fatto che sia proprio Angel l'amante della moglie, Ventura incaricherà il ragazzo di scoprirne l'identità. Tirso ed Elena intanto, vorranno aiutare Julia a cambiare vita, mentre Diana farà alla figlia una proposta molto vantaggiosa affinché torni a lavorare in azienda.

Julia però, rifiuterà l'offerta della madre e vorrà invece riaprire la vecchia ebanisteria di Carmen, trasformandola in una nuova attività commerciale. Per poterlo fare però, avrà bisogno di molto denaro e, per questo, andrà in banca per chiedere un prestito. La banca le rifiuterà il prestito e quindi Julia sarà costretta ad accettare il denaro che le offrirà la madre Diana.

Carmen e Victor sempre più vicini: anticipazioni Un altro domani

Dando uno sguardo alle trame di Un altro domani in onda sino al 1° luglio, si apprende che in Guinea, Francisco chiuderà Carmen in casa. Patricia però, non sarà d'accordo, visto che vorrebbe che la ragazza frequenti Victor. Quest'ultimo inviterà Carmen al cinema, ma la giovane non saprà se accettare o meno l'invito.

Alla fine capirà che il giovane sarà l'unico che non la guarda con disprezzo e accetterà.

Ventura intanto, chiederà anche a Patricia di aiutarlo a scoprire l'amante della moglie. Non solo, chiederà a Francisco di restituirgli il denaro che gli ha prestato. Poco dopo, Francisco avrà un malore e perderà i sensi proprio davanti a Carmen. Quest'ultima, sarà sempre più insofferente e respingerà i tentativi di Victor di voler trasformare la loro amicizia in qualcosa di più. Intanto i rapporti di Carmen con Kiros saranno sempre tesi, visto che il giovane continuerà ad avercela con le per la morte di Dayo.