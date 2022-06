Le anticipazioni di Un posto al sole dal 13 al 17 giugno 2022 rivelano che Jimmy riceverà un invito speciale da Cristina, per trascorrere una giornata a casa Ferri.

Peccato, però, che quello che dovrebbe essere un momento di gioia finirà per trasformarsi in un vero e proprio incubo per il bambino.

Intanto tra Chiara e Nunzio si arriverà una svolta clamorosa mentre Virginia si ritroverà a vivere un momento di passione inaspettata con Stefano.

Roberto Ferri terrorizza il piccolo Jimmy: anticipazioni Un posto al sole 13-17 giugno

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole fino al 17 giugno, rivelano che Cristina deciderà di invitare Jimmy a casa Ferri, per fare un pranzo insieme.

A tale evento ci sarà anche papà Roberto e proprio la presenza di quest'ultimo, finirà per terrorizzare e spaventare il bambino.

La preoccupazione di Jimmy non sfuggirà agli occhi di mamma Micaela, la quale noterà subito che suo figlio non ha fatto i salti di gioia per questo invito speciale.

A quel punto, il bambino confesserà il suo terrore per Ferri e la mamma gli suggerirà un trucchetto: quando si è davanti a persone che mettono in soggezione, basta immaginarle in situazioni imbarazzanti.

Jimmy destabilizzato dal pranzo con Ferri: anticipazioni Upas

Sta di fatto che, nel momento in cui Jimmy arriverà a pranzo da Cristina, si ritroverà subito a fare i conti con le domande incalzanti di Roberto, che non gli permetteranno di toccare cibo.

Le anticipazioni della soap Un posto al sole rivelano che Lara si renderà conto subito dell'atteggiamento urticante di Ferri e proverà a "sedare" la sua sete di curiosità sul bambino, ma senza avere gli effetti sperati.

A quel punto, per uscire da questo imbarazzo, Jimmy proverà ad immaginare Ferri vestito da clown: per qualche minuto l'escamotage che gli ha suggerito la sua mamma funzionerà, poi però ci sarà il colpo di scena.

Roberto sorridere e agli occhi di Jimmy il suo ghigno lo trasforma nel crudele clown protagonista del romanzo horror "It" di Stephen King e sarà subito terrore.

Virginia e Stefano a letto insieme: anticipazioni Upas 13-17 giugno

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole dal 13 al 17 giugno 2022, rivelano che Stefano dopo un nuovo scontro acceso con Riccardo e in seguito ad una lite con Nunzio, finirà per rifugiarsi a casa di Virginia.

L'incontro tra i due sarà galeotto e finirà per riaccendersi di nuovo la passione. Virginia, quindi, si ritroverà in intimità con Stefano: come gestiranno questa intricata situazione con Riccardo?

Spazio anche alle vicende di Chiara che, immaginando il suo futuro in carcere, deciderà di chiudere la relazione con Nunzio.