Can Yaman è stato costretto a cambiare residenza. Solo qualche tempo fa l'attore ha dato vita a uno sfogo via social affermando che l'invadenza delle sue fan è stata eccessiva. Al punto che ha spinto l'attore a scegliere una nuova dimora, ma secondo alcune indiscrezioni la scelta di Yaman sarebbe ricaduta su una villa.

La scelta dell'attore è ricaduta su una dimora lussuosa

Dopo la prima puntata di Bittersweet trasmessa su Canale 5 nel 2019, la popolarità di Can è stata un crescendo. L'attore è stato amato da subito soprattutto dal pubblico femminile.

Da lì in poi sono arrivate altre soap con lui protagonista, fino a ruoli in fiction italiane, tanto che Can, spinto anche dall'amore con Diletta Leotta, oramai giunto al capolinea, ha deciso di trasferirsi a Roma. La vita di Can Yaman, però, è stata disturbata dalla presenza di alcune follower invadenti.

Stanco di questa situazione Can, il 17 maggio scorso, ha annunciato sul suo profilo Instagram la scelta di lasciare la vecchia casa per sceglierne una nuova, lontana da sguardi indiscreti. Il magazine diretto da Riccardo Signoretti sul numero del 30 maggio, però, ha dato qualche informazione in più sulla questione. "L’attore avrebbe scelto come nuova abitazione. Una villa isolata, dove poter andare e venire in pace, lontano da sguardi indiscreti, soprattutto quando è in dolce compagnia", si legge sul giornale.

Can alla ricerca di privacy

La villa, secondo queste indiscrezione, avrebbe uno stile moderno e sarebbe dotata di ogni comfort, ma ovviamente non viene data nessuna informazione sulla possibile location, visto che l'attore vuole mantenere un ceto riserbo sulla questione. Insomma, stavolta pare proprio che Can Yaman voglia fare le cose per bene, senza alcun tipo di intromissione.

Anche in previsione di una futura frequentazione con una donna, Can vorrebbe evitare che la sua privacy fosse disturbata, come è accaduto troppe volte nel suo passato.

Anche la sua manager era dovuta intervenire sulla questione, ma a nulla sono serviti gli avvertimenti. Ora Can deve prepararsi anche per nuovi lavori per cui necessita di pace e tranquillità che evidentemente la vecchia casa non gli offrivano più.

Chissà se adesso le fan capiranno che è necessario porre un limite all'affetto da dimostrare: Can lo spera, tanto da scriverlo anche sul suo profilo Instagram, dal quale ha augurato pace e tranquillità a se stesso e a tutti coloro che lo seguono.