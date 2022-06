L'appuntamento con Un posto al sole si rinnova nella settimana che va dal 4 al 10 giugno 2022, con nuove puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Cristina tornerà a palazzo Palladini per passare qualche giorno in compagnia del suo papà, ma la presenza di Lara non la renderà per niente tranquilla e serena.

Occhi puntati anche sulle vicende di Raffaele: in questi nuovi episodi della soap si ritroverà ancora una volta a fare i conti con le minacce dei camorristi.

Cristina fredda con Jimmy: anticipazioni Un posto al sole 4-10 giugno

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole fino al 10 giugno 2022, rivelano che si assisterà al ritorno della piccola Cristina.

La bambina ritornerà a Napoli per passare un po' di giorni in compagnia di papà Roberto. Eppure, quello che dovrebbe essere un momento di gioia e serenità, si trasformerà ben presto in un momento di tensione, dettato dalla presenza in casa di Lara Martinelli, per niente gradita alla bambina.

Cristina, però, è del tutto ignara del fatto che Lara è in dolce attesa di un bambino e, percependo il gelo che si respira tra le mura domestiche della sua abitazione, finirà per comportarsi male anche con Jimmy.

Il ragazzino non potrà che essere affranto per questo rifiuto da parte di Cristina e si confronterà con sua mamma, la quale gli consiglia di "fare il duro".

Jimmy riconquista Cristina

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 4 al 10 giugno 2022, però, rivelano che Nunzio non riuscirà a comportarsi in tal modo e solo con i consigli fi zia Serena, comincerà a essere più tranquillo.

Serena, infatti, gli consiglierà di essere spontaneo e così si presenterà a casa Ferri a tarda serata per fare una sorpresa alla sua amica. Prima, però, dovrà fare i conti con le ramanzine da parte di papà Roberto ma poi riuscirà nel suo intento: invitare Cristina a una gita al mare.

La giornata tra i due andrà benissimo e Jimmy finirà anche per scusarsi con Cristina per l'atteggiamento scostante che, nei giorni precedenti, aveva avuto nei suoi confronti.

Raffaele sotto minaccia: anticipazioni Un posto al sole al 10 giugno 2022

E poi ancora, gli spoiler delle prossime puntate della soap opera, rivelano che Raffaele dovrà fare i conti con le minacce dei camorristi e finirà per confrontarsi con Elvira: peccato, però, che la donna gli darà un consiglio che si rivelerà sbagliato.

Michele, invece, dopo un periodo di assenza in radio, tornerà nuovamente alla conduzione del suo programma.

Stefano, invece, tornerà alla carica con Riccardo per riuscire a ottenere la vendita della proprietà di famiglia. Peccato, però, che il rifiuto da parte del fratello, finirà per scatenare in lui una vera e propria crisi di nervi.