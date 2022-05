Arrivano le nuove anticipazioni di Un Posto al sole e le sorprese saranno molte per i telespettatori della soap partenopea, nelle puntate in onda dal 6 al 10 giugno. A casa Ferri ci sarà il ritorno di Cristina, che esigerà dal padre delle spiegazioni sulla presenza di Lara. In primo piano ci sarà anche Raffaele, che continuerà a temere per la sua famiglia e si confiderà con Elvira. Spazio anche per Stefano e Riccardo, che saranno in disaccordo per la vendita della loro proprietà, mentre Salvatore si riappacificherà con Bruno, andando contro il parere di Mariella.

Roberto in difficoltà con Cristina

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 6 al 10 giugno rivelano che Lara non avrà nessuna intenzione di rinunciare a quello che ha sempre desiderato. Dopo lo spavento del malore e la corsa in ospedale, la signora Martinelli penserà ancora di più a salvaguardare il suo bambino e a offrirgli un vita migliore. Roberto, invece, dovrà fare i conti con l'arrivo improvviso di Cristina che lo metterà in imbarazzo, perché la bambina esigerà delle spiegazioni da suo padre quando noterà la presenza di Lara in casa Ferri. Roberto troverà il modo per dire la verità a sua figlia o si inventerà una bugia per tenerla fuori dalla sua vita privata? Non è ancora chiara la reazione che avrà l'imprenditore rispetto a questa situazione inattesa.

Raffaele in ansia per la sua famiglia: anticipazioni Un Posto al sole

A Un Posto al sole le puntate dal 6 al 10 giugno vedranno protagonista anche Raffaele, che sarà in preda all'ansia dopo le intimidazioni ricevute dai camorristi. Spaventato da quello che è accaduto, il portiere di Palazzo Palladini terrà fuori la sua famiglia da tutto, ma avrà bisogno di parlare con qualcuno e sceglierà Elvira.

Questa decisione potrebbe rivelarsi presto controproducente per la serenità di Raffaele, che da poco ha ritrovato un equilibrio con Ornella proprio dopo averla tradita con la sommelier.

Mariella proverà a proteggere Salvatore: anticipazioni settimana 6-10 giugno

Durante la settimana di Un posto al sole dal 6 al 10 giugno ci sarà spazio anche per Riccardo Crovi, che sarà ancora una volta in contrasto con suo fratello.

Questa volta il tradimento di Virginia non c'entra, ma Stefano non sarà d'accordo con Riccardo sulla vendita di un immobile e questo sarà motivo di attrito tra i due. Infine ci saranno le vicende di Salvatore che, dopo aver scoperto il tradimento del suo compagno a Siena, sarà in forte crisi. Il forte sentimento che prova per il dottor Sarti, tuttavia, porterà il vigile a voler perdonare il torto subito e a dare al suo compagno un'altra possibilità. Mariella non sarà affatto d'accordo con la decisione di Salvatore e si opporrà in tutti i modi per impedirgli di tornare con Bruno.