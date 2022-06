Tempo di rivelazioni ad Una vita, il popolare sceneggiato completamente realizzato in Spagna. Le trame della soap opera rivelano che David Exposito e Valeria Cardenas dimostreranno di avere un accordo con Aurelio Quesada. Col passare delle puntate si scoprirà che la coppia non è davvero marito e moglie.

Una vita: Valeria preoccupata per la scomparsa del suo vero marito

Le anticipazioni di Una vita rivelano che si scoprirà cosa nascondono David e Valeria.

Tutto inizierà quando la coppia si recherà ad una messa in onore di Antonito, Carmen e tutte le vittime dell'attentato anarchico, avvenuto cinque anni prima ad Acacias 38.

In questo frangente, i due appariranno molto affiatati con i residente del quartiere. Difatti, la pianista e il suo presunto marito stringeranno una forte amicizia con Bellita e José Miguel, che inviteranno più volte a cena a casa loro. Ben presto, i telespettatori scopriranno che David e Valeria si rivolgono a malapena la parola una volta rimasti soli. Anzi, la pianista apparirà molto preoccupata per la strana scomparsa di Rodrigo, il suo vero marito.

David è stato assoldato da Aurelio per vegliare sulla pianista

Nelle puntate spagnole di Una vita, Aurelio e Genoveva faranno ritorno ad Acacias 38 dopo aver trascorso cinque anni in Messico. In questo frangente, si scoprirà che David era soltanto un uomo assoldato dal messicano per vegliare su Valeria, intenzionata a riabbracciare Rodrigo.

La pianista, infatti, si appoggerà al fratello di Natalia con la speranza di ritrovare il suo vero marito, nascosto da qualche parte per sfuggire da alcuni brutti ceffi, intenzionati a far del male anche a lei. In questo frangente, la Cardenas crederà che il Quesada la stia proteggendo in quanto d'accordo con Rodrigo.

Genoveva inizia a sospettare dei due nuovi arrivati

Purtroppo la verità apparirà tutt'altra. Valeria sarà sempre più sotto stress per la mancanza di notizie da parte del vero marito. A tal proposito, la pianista supplicherà Aurelio di far arrivare una lettera all'uomo che ama, se l'inganno non fosse servito. Il messicano, infatti, metterà la lettera ricevuta con tutte le altre nel suo scrittoio sotto chiave.

Non contento, il Quesada si fingerà di essere Rodrigo, tanto da far recapitare una missiva all'affranta Valeria.

Nel frattempo, Genoveva inizierà a sospettare dei due nuovi arrivati. Il fratello di Natalia, a questo punto, asserirà di aver permesso a David di vivere insieme alla sua adorata sposa ad Acacias 38 di fronte alle domande sempre più insistenti della Salmeron. Alla fine, la darklady crederà che suo marito abbia messo gli occhi su Valeria, tanto da voler vederci più chiaro.