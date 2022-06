Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le attuali trame si stanno soffermando spesso sul personaggio di Raffaele. Il portiere di Palazzo Palladini si sta trovando coinvolto in una storia drammatica, che gli sta causando un dissidio interiore. Giordano è stato avvicinato da un malavitoso, il quale sembra essere subentrato al boss Argento, da poco arrestato da Eugenio. Valsano vuole scoprire chi sia la persona che ha tradito il suo predecessore, passando le informazioni a Nicotera. Pertanto il giovane camorrista ha pensato di minacciare Raffaele, sapendo che potrebbe avere libero accesso al pc di suo genero.

Il padre di Diego non vorrebbe assecondare le richieste del malvivente, tuttavia sa bene che quest'ultimo non si farebbe troppi scrupoli a fare del male ai suoi cari.

Upas: Raffaele pedina della camorra

Nel corso delle attuali puntate di Upas, gli autori hanno deciso di costruire una storia nuova intorno al personaggio di Raffaele. Il marito di Ornella, infatti, si sta ritrovando coinvolto in fatti di camorra, pur essendo una persona completamente estranea alla malavita organizzata. Tuttavia Lello Valsano, boss emergente, sa molto bene che Giordano è il suocero di Nicotera.

Pertanto ha capito che potrebbe usarlo come pedina per arrivare alle informazioni riservate del magistrato. Valsano ha "chiesto" a Raffaele di frugare nel pc di suo genero, per poi riferirgli chi sia stato a tradire Argento.

Qualora Raffale non dovesse seguire le indicazioni del camorrista, quest'ultimo farà del male a qualche membro della sua famiglia.

Un posto al sole, il padre di Diego collaborerà con i malavitosi

Intanto, stando alle anticipazioni delle puntate di Upas che saranno trasmesse nella settimana sino al 17 giugno, Valsano, non vedendosi ancora accontentato, passerà ai fatti.

A pagare il prezzo sarà Diego, il quale subirà un piccolo incidente che, pur risolvendosi senza gravi conseguenze, servirà ad allarmare Raffaele. Quest'ultimo, terrorizzato dall'avvertimento del suo ricattatore, sceglierà di assecondare le sue richieste. Per il momento gli spoiler ufficiali si fermano qui e non viene specificato come evolverà questa storyline.

Upas: nelle prossime puntate Raffaele potrebbe informare le autorità

Dunque, a quanto pare, per proteggere la sua famiglia, Raffaele potrebbe diventare, suo malgrado, complice dei camorristi. Tuttavia, occorre dire che non sembra essere un comportamento in linea con la sua personalità, da sempre onesta e leale. Si potrebbe ipotizzare, però, una seconda soluzione, con dei risvolti piuttosto interessanti.

Giordano, difatti, potrebbe decidere di incastrare Valsano, fingendo di cedere al suo ricatto. Il padre di Diego, però, al contempo potrebbe avvisare Nicotera del ricatto subito e organizzare un'imboscata al camorrista. Raffaele potrebbe presentarsi sul luogo dell'appuntamento con Valsano, avvisando prima la polizia che, in questo modo, potrebbe arrestare il malvivente.