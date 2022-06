Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alla settimana di programmazione che va dal 13 al 17 giugno preannunciano nuovi colpi di scena. Raffaele si troverà ancora a vivere la drammatica vicenda del ricatto da parte dei camorristi. L'uomo, alle prese con il terribile segreto che nasconde, si mostrerà sempre più strano agli occhi di Ornella. Tuttavia, Giordano non è pronto a tradire suo genero, nonostante abbia paura per i suoi cari. Ben presto, però, arriverà un avvertimento da parte di Valsano che farà cambiare idea a Raffaele.

Upas, trame al 17 giugno: Raffaele ha strani atteggiamenti

Secondo le anticipazioni relative alle puntate di Upas che andranno in onda dal 13 al 17 giugno, Raffaele si troverà ancora una volta a fare i conti con il dramma che lo sta logorando. L'uomo, infatti, è stato minacciato da alcuni esponenti della criminalità organizzata, i quali avere delle informazioni da lui. Valsano, giovane boss subentrato ad Argento, sa benissimo che Giordano è il suocero di Nicotera, pertanto fa pressioni su di lui per estromettergli informazioni riservate. Il marito di Ornella non saprà come agirà, e sarà attanagliato dalla paura che possano fare del male ai suoi cari. Tuttavia, la dottoressa Bruni nonostante il silenzio del consorte, si accorgerà che qualcosa in lui non va.

Upas, puntate al 17 giugno: il padre di Patrizio non vuole tradire Eugenio

La settimana di programmazione di Upas proseguirà con Raffaele ancora alle prese con la drammatica vicenda di cui suo malgrado sarà protagonista. L'uomo non vorrebbe di certo tradire suo genero, persona che stima molto. Inoltre Raffaele è sempre stato un personaggio molto onesto e, mai andrebbe contro i suoi ideali di giustizia.

Renato, tuttavia, notando la tensione e il cattivo umore di suo cognato, inizierà a pensare che Raff possa avere qualche problema.

Upas, anticipazioni al 17 giugno: Diego sarà vittima di un incidente

Gli spoiler delle puntate di Upas onda sino al 17 giugno svelano che ad un certo punto si assisterà ad un colpo di scena importante.

Valsano, difatti, non avendo ottenuto ciò che pretende, dalle parole passerà ai fatti. Giungerà per Raffaele un brutto avvertimento che potrebbe fargli cambiare idea. Diego, difatti, sarà vittima di un piccolo incidente, palesemente messo in atto dal malavitoso per spaventare Giordano. Quest'ultimo, vedendo il figlio in pericolo, capirà che non può mettere a repentaglio la vita di tutti i suoi cari, anche se questo vorrà dire andare contro i propri principi. Pertanto, il portiere di Palazzo Palladini deciderà di cedere al vile ricatto di Valsano.