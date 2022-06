Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai Tre. Le anticipazioni relative alla puntata di Upas che andrà in onda il 21 giugno svelano nuovi colpi di scena. Eugenio sarà assalito dai dubbi riguardo una questione molto delicata che lo vede coinvolto. Il magistrato non sa se ed in che modo comunicare a Clara che suo padre vuole vederla. Al contempo, Raffaele si troverà nella posizione di dover mentire a suo figlio. Diego, difatti, dopo aver visto suo padre mentre abbracciava Elvira, ha frainteso la natura del loro rapporto.

Riccardo, intanto, si convincerà che vendere la proprietà dei nonni sia la scelta migliore da fare. Si assisterà al ritorno a Napoli di Espedito, pronto a mettere in difficoltà il rapporto fra sua figlia e Samuel.

Upas, episodio del 21 giugno: Eugenio indeciso su una decisione da prendere

Nel corso della puntata di Upas del 21 giugno entrerà in gioco anche il personaggio di Eugenio rigurado la storyline di Valsano. Il om sarà pregato da Tregara di chiedere a sua figlia di recarsi a colloquio da lui. Il boss, difatti, già precedentemente aveva dichiarato di voler vedere Clara. Nicotera, tuttavia, non se la sentirà di informare la ragazza di questa novità, e non saprà come agire.

Upas, puntata 21/6: Raffaele mente anche a Diego

Le anticipazioni della puntata di Upas che andrà in onda il 21 giugno riportano che Diego rimarrà insospettito dall'evento a cui ha assistito il giorno precedente. Il giovane Giordano, difatti, dopo aver visto sua padre mentre abbracciava Elvira, arriverà a credere che i due abbiano una relazione.

Raffaele, però, nemmeno a questo punto si deciderà a vuotare il sacco, continuando a mentire anche a suo figlio.

Upas, anticipazioni del 21 giugno: Riccardo vuole vendere la proprietà dei nonni

Stando alle anticipazioni della puntata di Upas del 21 giugno, Riccardo deciderà di vendere la proprietà di famiglia. Questa decisione non tarderà ad avere delle ripercursioni anche su Rossella e Virginia.

La giovane Graziani riuscirà a capire che Crovi ci tiene veramente a lei? Del resto la scelta di mettere in vendita la casa dei nonni potrebbe essere un punto di ripartenza per far comprendere al fratello di non avercela più con lui.

Upas, spoiler del 21/6: Espedito mette in difficoltà Samuel e Speranza

Gli spoiler della puntata di Upas del 21 giugno preannunciano che sarà dato spazio al ritorno in scena del frizzante, quanto antiquato Espedito. Quest'ultimo, in quanto a modernità, si sa risulta essere molto indietro, rappresentando il prototipo dell'uomo maschilista e fondamentalista. Altieri, difatti, non mancherà di creare problemi a sua figlia e a Samuel.