C’è grande attesa per scoprire cosa succederà nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore. Le riprese delle nuove puntate sono iniziate lunedì 30 maggio e, ogni giorno, sui social, gli attori della fiction di Rai 1 condividono scatti e filmati, mentre sono sul set. Nella giornata di lunedì 13 giugno, Clara Danese ha pubblicato nelle sue storie Instagram una fotografia, mentre era con Elisa Cheli. La nuova attrice della settima stagione ha sottolineato la sua somiglianza con l'interprete di Paola Galletti, definendosi 'gemelle'. Al momento, non è chiaro se le due donne interpreteranno veramente due sorelle o che tipo di relazione possano avere nei nuovi episodi della soap opera.

Il Paradiso delle signore: Elisa Cheli torna sul set, Clara Danese è una delle nuove protagoniste

In base alle indiscrezioni trapelate in rete e sui social, sembrerebbero esserci due certezze nella settima stagione de Il Paradiso delle signore. La prima è che Paola Galletti tornerà a Milano e sarà nuovamente una delle Veneri del negozio di moda. La seconda, invece, è che nel cast arriverà una nuova attrice: Clara Danese. Al momento, però non è chiaro che ruolo possa ricoprire la new entry e se lavorerà nell'atelier o troverà un'altra occupazione.

Il Paradiso delle signore: la somiglianza fra Elisa Cheli e Clara Danese

Nella giornata del 13 giugno, Clara Danese ha inserito fra le sue storie Instagram uno scatto con Elisa Cheli, mentre erano sul set de Il Paradiso delle signore 7.

La nuova protagonista della soap opera pomeridiana di Rai 1 ha sottolineato la sua somiglianza con l'interprete di Paola Galletti. A tal proposito, Clara ha scritto: "Qualcuno ha detto gemelle?". Cosa avrà voluto dire Danese con questa frase? Effettivamente, osservando la fotografia, le due protagoniste della fiction hanno alcuni tratti del volto simili, come la forma degli occhi e i colori.

Questa somiglianza verrà sfruttata per interpretare il ruolo di parenti anche sul set? La Venere del negozio avrà veramente una gemella?

Il Paradiso delle signore 7: Paola Galletti torna a Milano

Paola Galletti tornerà nella settima stagione de Il Paradiso delle signore 7. L’uscita di scena della Venere del negozio diretto da Vittorio Conti era stata causata dalla gravidanza del suo personaggio.

Nelle nuove puntate la commessa racconterà di avere dato alla luce il suo primogenito? Al momento, non sono trapelati dettagli in merito alla famiglia di Paola. Non resta che attendere ulteriori anticipazioni, per scoprire se Galletti avrà a che fare con la nuova arrivata e se le storie delle due ragazze si intrecceranno in qualche modo sul set.