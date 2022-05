Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alle puntate che andranno in onda a partire dal prossimo giugno preannunciano nuovi colpi di scena. Il padre di Clara Curcio, efferato boss della camorra, tornerà a movimentare le trame di Upas. L'uomo, pur essendo detenuto in carcere, in seguito all'arresto di Argento, potrebbe tornare ad avere un ruolo di primo piano nel panorama della criminalità organizzata partenopea. Nel corso delle nuove puntate si assisterà anche all'ingresso di un nuovo personaggio, interpretato dall'attore Gianluca Pugliese.

La new entry, con molta probabilità, sarà legata alle vicende drammatiche del lavoro di Eugenio, impegnato nello sconfiggere la malavita.

Upas, spoiler giugno: Tregara potrebbe avere un ruolo importante

Nel corso delle recenti puntate di Upas si è assistito al ritorno in scena di Eugenio, il marito di Viola. Solitamente la presenza del magistrato all'interno delle trame è legata a qualche vicenda noir. Nicotera, difatti, non si occupa di crimini comuni, ma ha come obiettivo quello di sconfiggere interi clan camorristici. L'arresto di Argento è la prova che Eugenio non si lascia certo intimidire dalle minacce da parte degli esponenti della malavita. Tuttavia, nonostante l'incarcerazione di un boss, la camorra continua ad esistere.

Gli altri clan, difatti, potrebbero riorganizzarsi per avere un ruolo di primo piano all'interno del nuovo riassetto. Fra gli artefici della riorganizzazione potrebbe esserci Mariano Tregara, meglio ricordato come il padre naturale di Clara. L'uomo è stato arrestato poco dopo aver ucciso Nunzia, la madre di sua figlia, e quest'ultima prova profondo disprezzo nei confronti del genitore.

Stando alle anticipazioni delle nuove puntate di Upas, si parlerà molto di Tregara, e questo significa che il boss potrebbe tornare a mettere in pericolo Nicotera, o entrare in contatto con la figlia.

Upas, anticipazioni nuove puntate: si assisterà all'ingresso di un nuovo personaggio

Le puntate di Upas in onda nel mese di giugno avranno come argomento principale il contrasto alla criminalità.

Inoltre, secondo agli spoiler pervenuti, si assisterà all'ingresso di un nuovo personaggio interpretato da Gianluca Pugliese. Non si sa ancora quale possa essere il ruolo che ricoprirà Pugliese, ma considerando la sua giovane età, potrebbe trattarsi di un giovane affiliato di qualche clan. Dunque la new entry andrà ad inserirsi in una storyline dai toni drammatici, quanto realistici, raccontando la realtà del tessuto sociale della città in cui è ambientata la soap.