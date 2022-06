Un posto al sole va in onda da lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. Cosa dicono le anticipazioni delle puntate che verranno fino al 13 giugno? A quanto pare Nunzio si troverà sempre più al centro della narrazione. Il giovane chef dovrà fare i conti prima con una rissa al Vulcano, che lo vedrà scontrarsi con Stefano Crovi, ma questo non sarà che l'inizio dei suoi problemi. In seguito, infatti, il figlio di Franco verrà lasciato dalla sua storica compagna Chiara.

Virginia tradirà Riccardo, cedendo nuovamente alla passione con suo cognato Stefano.

Ornella si renderà conto che suo marito Raffaele le sta nascondendo qualcosa, mentre Sasà metterà la parola fine alla sua relazione con Bruno.

Un posto al sole, spoiler fino al 13 giugno: finisce a pugni tra Stefano e Nunzio

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Stefano (Joseph Altamura) chiederà a Riccardo (Mauro Racanati) di poter vendere una proprietà di famiglia in modo da monetizzare. Di fronte al rifiuto del fratello, Stefano perderà la testa e sfogherà la sua rabbia al Vulcano. Lì però Crovi troverà un'altra "testa calda" come Nunzio (Vladimir Randazzo) e lo scontro finirà inevitabilmente in una scazzottata.

In seguito Stefano, ancora sconvolto dallo scontro, troverà rifugio da Virginia (Desirèe Noferini) e tra i due scatterà nuovamente la passione.

Chiara non vuole che Nunzio la aspetti mentre è in galera

Presto Nunzio dovrà fare i conti con qualcosa di molto peggio di una scazzottata. Il giovane verrà infatti lasciato, a sorpresa, dalla sua fidanzata storica Chiara (Alessandra Masi). Ma cosa potrebbe essere mai successo per portare la giovane Petrone a prendere una decisione così estrema?

Le anticipazioni rivelano che, nella sua scelta, peserà l'intromissione di Katia (Stefania De Francesco). A quanto pare la donna inviterà Chiara a riflettere sul rapporto tra lei e suo figlio. La giovane Petrone riterrà quindi che sia ingiusto chiedere a Nunzio di aspettarla mentre lei è in prigione e per questo motivo preferirà troncare definitivamente la loro relazione.

Un posto al sole, puntate fino al 13 giugno: Raffaele fa preoccupare i suoi cari

Raffaele (Patrizio Rispo), scosso per le minacce della camorra, fingerà di stare bene per non far preoccupare i suoi cari. L'uomo a fatica cercherà di tenere la sua terribile esperienza segreta, ma Ornella (Marina Giulia Cavalli) e Renato (Marzio Honorato) noteranno l'insolito cambio di umore dell'uomo.

Importanti novità per il vigile Cerruti (Cosimo Alberti). L'uomo, dopo avere analizzato gli ultimi eventi, deciderà di seguire i consigli di Mariella e lasciare definitivamente Bruno (Salvatore Caso).