Alessandro Iannoni si è ritirato dall'Isola dei Famosi. In un'intervista il 20enne ha commentato le voci di una presunta partecipazione a Uomini e donne per cercare l'anima gemella. Inoltre, il diretto interessato ha rivelato quale naufrago gli stava più anticipatico in Honduras e con chi ha legato di più.

L'ex naufrago 'corteggiato' da Maria De Filippi?

Alessandro Iannoni ha fatto breccia nel cuore di moltissimi telespettatori dell'Isola dei Famosi. In un'intervista il 20enne ha ammesso che se lo sarebbe aspettato questo successo, perché era un personaggio sconosciuto nel mondo dello spettacolo: "In me potevano vedere un ragazzo puro, nuovo".

Archiviata l'esperienza in Honduras, il diretto interessato ha confidato di essere stato cercato da moltissime ragazze sui social. A tal proposito l'ex naufrago ha ironizzato: "Non ho risposto a nessuna, mamma stai tranquilla. Prima o poi però a qualcuna risponderò".

Di recente, si è parlato di un presunto "corteggiamento" di Maria De Filippi per portare Iannoni sul trono di Uomini e Donne. Alessandro in tutta sincerità ha ammesso di non avere mai visto il dating show di Canale 5, ma ha rivelato di aver immaginato di cosa si tratti: "Mamma sarebbe contentissima...me l'ha proposto lei sull'isola".

Cosa pensa Alessandro di Maria Laura De Vitis?

Parlando della sua vita privata il figlio di Carmen Di Pietro ha confidato che all'Isola dei Famosi gli sarebbe piaciuto approfondire la conoscenza con Maria Laura De Vitis.

In principio, si era insospettito perché trovava l'interesse dell'ex di Brosio eccessivo. Dopo averla conosciuta meglio, Alessandro ha intuito che Maria Laura è una bella e brava ragazza.

Dunque, se dovesse accadere di conoscerla lontano dai riflettori non gli dispiacerebbe affatto. In Honduras, la mamma Carmen ha dimostrato di essere gelosa di Alessandro.

A tal proposito il diretto interessato ha analizzato l'atteggiamento della madre: "Ha paura che prima o poi me ne vado da casa. Ho 20 anni, fatemi divertire".

Iannoni rivela quali sono i suoi naufraghi preferiti

Il 20enne ha abbandonato il reality show di Canale 5 per tornare a studiare. Tuttavia, Alessandro ha confidato che se dovesse presentarsi l'occasione di prendere parte ad un altro programma televisivo lo farebbe senza pensarci su due volte.

L'importante per Iannoni, è non trascurare lo studio.

Tra gli ex compagni d'avventura ai quali è rimasto più legato, ci sono Nicolas Vaporidis e i fratelli Tavassi (Guendalina e Edoardo). Al contrario, Clemente Russo non è entrato nelle sue grazie: "A me non piace la personalità che ti sovrasta. Lui è uno dei concorrenti che più mi stava antipatico, non mi trovavo bene".