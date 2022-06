Novità interessanti saranno al centro delle puntate di Una vita previste tra il 6 e il 12 giugno su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Guillermo rimarrà folgorato da Azucena. Genoveva Salmeron, invece, inizierà ad avere dei dubbi su David e Valeria.

Anticipazioni Una vita: Guillermo rimane folgorato da Azucena

Le anticipazioni di Una vita rivelano che Felipe litigherà di continuo con Ramon, rendendo la convivenza impossibile. Jacinto e Fabiana, a questo punto, cercheranno di convincere Lolita ad aiutare i due uomini a fare pace.

Intanto, si scoprirà che David e Valeria non sono una coppia e che il vero marito di quest'ultima vive sotto protezione di Aurelio, in quanto in pericolo.

In realtà, il messicano dimostrerà di avere delle mire nei confronti della pianista.

Guillermo rimarrà folgorato da Azucena mentre Hortensia chiederà a Liberto e Rosina se la loro situazione finanziaria non è rosea. Valeria, intanto, rimprovererà David di avere un controllo asfissiante su di lei. Genoveva si interesserà a Felipe e Ramon da amica mentre Alodia non vedrà l'ora di prendere lezioni di pianoforte. Infine Marcelo assumerà una cuoca per i Quesada di nome Luzdivina.

Lolita cerca di fare da paciere tra Felipe e Ramon

Nelle puntate di Una vita, Ramon non reagirà bene quando ascolterà il discorso scritto da Felipe in onore di Antonito. Aurelio, invece, sarà geloso della vicinanza sorta tra David e Valeria.

Per tanto, il messicano deciderà di mettere al suo posto il tirapiedi, nella speranza che Rodrigo si metti in contatto con la pianista.

Lolita cercherà di calmare gli animi inferociti di Felipe e Ramon. In seguito, la Casado e Fabiana si metteranno alla ricerca di una domestica per l'avvocato. Valeria, invece, capirà che Alodia non ha alcun talento musicale mentre Rosina e Liberto cercheranno di capire per quanto tempo le loro parenti resteranno ad Acacias 38.

Fatima combinerà solo che disastri, che manderanno Felipe su tutte le furie. Di conseguenza, Fabiana pregherà l'avvocato di portare pazienza. Lolita cercherà di appianare le divergenze con il suocero, tanto da scusarsi per le brutte parole pronunciate tra di loro.

Genoveva ha dei sospetti su David e Valeria

Inma apparirà disperata visto che nessuno si presenterà all'apertura del suo ristorante di lusso.

David, intanto, porterà Valeria all'opera nonostante le raccomandazioni di Aurelio di mettersi da parte. Hortensia e Rosina capiranno di essere entrambe al verde mentre Genoveva inviterà Valeria e David a cena. Ma ecco, che la pianista prenderà del tempo. Informato dal suo tirapiedi, Aurelio cercherà di far cambiare idea alla Salmeron sull'invito. Un comportamento che non farà altro che aumenterà i sospetti della darklady su due nuovi arrivati. Infine i Dominguez si recheranno al Nuovo Secolo. Un gesto, che sarà preso d'esempio dagli altri vicini, che decideranno di provare il nuovo ristorante.