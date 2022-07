La notizia della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi era nell'aria già da tempo. Già dallo scorso febbraio si vociferava di una love story tra l'ex calciatore e la 34enne Noemi Bocchi, pizzicata dai paparazzi con lui allo stadio. Ebbene, ora anche il settimanale Chi riporta qualche dettaglio in più su questa nuova presunta relazione dell'ex capitano giallorosso, avvistato (da solo) sotto casa di Noemi proprio pochi giorni fa.

Francesco Totti avrebbe una nuova compagna: Noemi Bocchi

Dopo l'annuncio ufficiale del loro addio, sulle cronache rosa non si fa altro che parlare della separazione tra Totti e la moglie Ilary Blasi.

C'è chi suppone semplicemente che l'amore sia finito, c'è chi invece parla di tradimenti da una parte e dall'altra. Ebbene, a supporto di questa tesi, sono apparsi anche degli scatti sul settimanale Chi dal 13 luglio in edicola. Sulla rivista, Francesco Totti viene immortalato mentre entra e, successivamente esce, in piena notte, da casa di Noemi Bocchi, la sua nuova presunta fiamma.

Chi è Noemi: ha 34 anni ed è tifosissima della Roma

Le immagini pubblicate da Chi sembrano voler confermare quanto già si vociferava lo scorso febbraio, quando comparvero sui giornali le prime voci di crisi tra i coniugi Totti. In quell'occasione, si parlò appunto per la prima volta di Noemi, indicata come la nuova compagna dell'ex capitano della Roma.

La donna era stata immortalata allo stadio vicino a Francesco, anche se non erano seduti accanto ma su due file diverse.

Sino a quel momento non si sapeva nulla su di lei ma, ovviamente, i più curiosi hanno cercato di indagare per scoprire qualcosa in più: la donna ha 34 anni e vive nella Capitale. È molto tifosa della Roma e come Francesco, è appassionata di padel.

Lavora come flower designer ed è stata sposata con il patron del Tivoli calcio Matrio Caucci, dal quale ha avuto due figli che ora hanno rispettivamente otto e dieci anni.

Continuano le voci su Totti e Noemi: i due avvistati più volte insieme

Non è sfuggito il fatto che Noemi sia molto somigliante a Ilary Blasi, l'ormai ex del Pupone.

In queste ultime ore, continuano ad uscire indiscrezioni su questa presunta nuova relazione di Totti con Noemi. Qualcuno assicura che la coppia è stata avvistata parecchie volte presso un famoso ristorante a Santa Severa, lo stesso in cui Francesco chiese a Ilary di sposarlo. Non solo, pare che Totti e Noemi abbiano passato del tempo insieme anche a Montecarlo e a Tirana, in occasione della finale di Conference League della Roma, il 25 maggio.