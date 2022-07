Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45. Le anticipazioni delle puntate, in onda dal 18 al 22 luglio, rivelano che ci sarà il ritorno a Palazzo Palladini di Katia Cammarota. La mamma di Nunzio non accetterà che suo figlio voglia scappare all'estero e dopo aver provato inutilmente a fargli cambiare idea si rivolgerà direttamente a Chiara.

A quanto pare tale chiacchierata sarà tutt'altro che amichevole e Katia affronterà Chiara a muso duro rinfacciandole di star mettendo a rischio Nunzio con il suo piano.

Un posto al sole, anticipazioni dal 18 al 22 luglio: Franco procura i documenti per la fuga

Franco (Peppe Zarbo), seppur contrario al piano dei due ragazzi, consegnerà comunque a Nunzio (Vladimir Randazzo) la busta contenente i documenti falsi per farli scappare all'estero. Boschi ci terrà a ribadire che non è assolutamente d'accordo con quello che il figlio e Chiara stanno facendo, ma deciderà comunque di aiutarli.

Franco infatti sarà convinto del fatto che scappare non sia una soluzione, e che le paure e le fragilità di Chiara (Alessandra Masi) non spariranno di certo con questa fuga. In ogni caso l'uomo imporrà a Nunzio una condizione imprescindibile per poter partire.

Katia torna alla Terrazza e affronta Nunzio

Franco chiederà a Nunzio di parlare con Katia (Stefania De Francesco), prima di partire. Lui glielo deve e la donna ha tutto il diritto di conoscere i piani di suo figlio. Il ragazzo non farà in tempo a ribattere che si troverà la madre davanti a sé.

Katia si era già accordata con Franco e affronterà Nunzio alla Terrazza, per farsi dire tutta la verità.

Una volta venuta a conoscenza dei piani del ragazzo, la donna andrà su tutte le furie e proverà a farlo desistere dai suoi intenti, ma ogni suo tentativo risulterà vano.

Un posto al sole, trame 18-22 luglio: la difficile decisione di Chiara

Katia, dopo aver fallito miseramente nel tentativo di convincere suo figlio, si rivolgerà direttamente a Chiara.

La donna si presenterà a casa della giovane Petrone e la aggredirà verbalmente. La mamma di Nunzio ne approfitterà per togliersi tutti i sassolini dalle scarpe e rivelerà alla ragazza di non aver mai accettato che suo figlio fosse tornato a Napoli per lei, ma non è tutto.

Katia infatti ribadirà alla ragazza che sta rovinando suo figlio. Le anticipazioni non rivelano la decisione di Chiara, ma confermano che la ragazza resterà molto colpita da quest'attacco. La giovane Petrone infatti si preparerà a prendere una decisione molto sofferta. Ma cosa farà? Rinuncerà alla fuga e affronterà le sue responsabilità con la giustizia o deciderà di scappare all'estero da sola? Nei prossimi giorni si scoprirà la risposta.