Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap opera di Rai 3. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda il 26 luglio preannunciano nuovi colpi di scena.

Chiara deciderà di partire da sola, cancellando i suoi progetti di vita con Nunzio. Franco, tuttavia, avendola vista da solo all'aeroporto, dovrà fare i conti con i sensi di colpa per non aver avvisato il figlio. Raffaele, al contempo, cercherà di stemperare la tensione con Ornella. La donna, però, non sembrerà essere disposta a un riavvicinamento, rimanendo piuttosto fredda e distante.

Upas, puntata del 26 luglio: la giovane Petrone spezza il cuore di Cammarota

Nel corso della puntata di Upas del 26 luglio ci saranno sviluppi sulla vicenda che vede protagonisti Nunzio e Chiara.

I due ragazzi sarebbero dovuti partire insieme per una meta lontana, dove entrambi sembravano decisi a ricominciare una nuova vita, in modo inoltre di permettere alla giovane ereditiera di evitare il processo e un'eventuale condanna.

Tuttavia, le parole dure di Katia hanno fatto riflettere Chiara, la quale realizza che sta commettendo un errore. La ragazza diventa consapevole che non può coinvolgere Nunzio in un vortice senza via di uscita, causandogli non poche sofferenze. La giovane Petrone, pertanto, deciderà di partire da sola da Napoli, mettendo fine alla sua storia con Cammarota.

Upas, spoiler del 26/7: Franco in preda ai sensi di colpa

Stando alle anticipazioni dell'episodio di Upas del 26 luglio, Nunzio, dopo aver realizzato di essere stato abbandonato, starà malissimo e darà il peggio di sé.

Intanto Franco dovrà fare i conti con il proprio senso di colpa di non aver rivelato qualcosa di importante a suo figlio. Boschi infatti ha visto la giovane Petrone all'aeroporto da sola, tuttavia non si preoccuperà di dirlo a Nunzio, forse anche per non ferirlo. Vedendo la sofferenza del figlio, però, comprenderà di aver fatto un grosso errore.

Anticipazioni 26 luglio: Raffaele prova a recuperare il rapporto con Ornella

Gli spoiler della puntata di Upas che andrà in onda il 26 luglio svelano che sarà dato spazio anche alle vicende sentimentali della coppia formata da Ornella e Raffaele. Quest'ultimo, consapevole di aver commesso un errore nei confronti della moglie, cercherà di recuperare il rapporto con la donna.

La dottoressa Bruni, però, non sembrerà ancora pronta a lasciarsi tutto alle spalle, non avendo gradito il fatto che abbia parlato prima con Elvira delle minacce ricevute da Lello Valsano.