Nel cast di Amici 2022 ci sarà il nipote di Gianni Morandi? Era questa l'ultima indiscrezione legata al cast di nuovi concorrenti della scuola di Maria De Filippi nel corso della prossima stagione televisiva. Si tratta del giovane Giovanni Antonacci, figlio di Biagio Antonacci e nipote del celeberrimo Gianni Morandi. In queste ore però, dopo le voci sempre più insistenti legate a un suo possibile approdo nel cast del talent show di Canale 5, ecco che lo stesso Giovanni ha rotto il silenzio e ha fatto un po' di chiarezza, smentendo la notizia.

Il nipote di Gianni Morandi nel cast di Amici 2022?

Nel dettaglio, durante le ultime ore sono trapelate delle indiscrezioni in merito al nuovo cast di concorrenti di Amici 22, in onda da settembre in poi su Canale 5.

Tra i nomi in pole position, spiccava quello del giovane Giovanni Antonacci, figlio del cantautore Biagio e nipote di Gianni Morandi.

Sembrava che la partecipazione di Giovanni alla prossima edizione del talent show di Maria De Filippi fosse praticamente "certa", tanto che su alcuni siti si parlava già di un banco conquistato dal giovane cantautore.

Giovanni Antonacci rompe il silenzio sulla partecipazione ad Amici 22

Insomma, secondo tali indiscrezioni, Giovanni Antonacci nella prossima edizione del talent show di Canale 5 avrebbe dovuto seguire le orme di Luca D'Alessio, in arte Lda, figlio d'arte di Gigi D'Alessio.

Ma qual è la verità dei fatti? Il nipote di Gianni Morandi prenderà parte oppure no alla prossima edizione di Amici 2022? A rompere il silenzio, in queste ore, ci ha pensato lo stesso Giovanni che sui social ha voluto far chiarezza su queste indiscrezioni che lo riguardano.

"Vedo scritto da giorno che farò Amici, ma non è vero.

Non è mai stata mia intenzione, tutto qui", ha fatto sapere il nipote di Morandi sul suo profilo Instagram.

In questo modo, quindi, il giovane ha messo a tacere le voci sul suo conto, precisando a chiare lettere che non è sua intenzione entrare a far parte del cast della prossima edizione del talent show di Maria De Filippi.

Ecco chi è il primo concorrente ufficiale di Amici 2022

Al momento, quindi, è solo uno il concorrente certo che prenderà parte alla nuova stagione di Amici 2022. Trattasi del ballerino Mattia Zenzola, ex protagonista della passata stagione del talent show di Canale 5.

Lo scorso anno Mattia fu costretto a lasciare la scuola a poche settimane dall'inizio della fase serale: un infortunio lo costrinse a rinunciare al suo sogno, ma la produzione dello show è stata "clemente" nei suoi confronti.

Maria De Filippi, infatti, ha scelto di dargli una seconda possibilità e così da settembre, uno dei banchi di danza della scuola di Amici sarà occupato nuovamente dal giovane Mattia Zenola.