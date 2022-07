In vista della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi arrivano diverse novità e indiscrezioni per quanto riguarda la possibile composizione degli insegnanti delle due categorie: ballo e canto. In particolare, due volti noti e storici del programma potrebbero non essere presenti, favorendo il ritorno di altri due artisti: secondo gli ultimi rumors di autorevoli testate del settore infatti dovrebbero uscire di scena Anna Pettinelli e Veronica Peparini, lasciando il posto ad Arisa e a Emanuel Lo.

I possibili 'nuovi' insegnanti di Amici 22

Attualmente sono in corso i casting per la formazione della nuova classe di Amici per l'edizione 2022/2023.

Tuttavia, sono già state divulgate alcune novità importanti. Stando, infatti, a quanto pubblicato sulla pagina social di Amicii_news, sembra che Anna Pettinelli e Veronica Peparini non siano presenti come insegnanti delle rispettive categorie di canto e ballo. Dopo diversi anni, la coreografa potrebbe aver deciso di rinunciare alla sua cattedra per proseguire con la sua carriera al di fuori del programma.

Sembra che il loro posto possa essere ricoperto da altri due volti già noti ai fan del talent di Maria De Filippi. Ossia, Arisa per quanto riguarda la categoria del canto ed Emanuel Lo per quella del ballo. Entrambi hanno già partecipato al programma in qualità di insegnanti negli anni precedenti.

Inoltre, nel corso della scorsa edizione di Amici, hanno avuto anche modo di partecipare in qualità di giudici.

Dovrebbero essere confermati, invece, i restanti insegnanti. Per quanto riguarda il canto, quindi, gli insegnanti dovrebbero essere Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e, probabilmente, Arisa. Mentre, per ciò che concerne il ballo, Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e probabilmente Emanuel Lo.

Il possibile ritorno di Arisa e Emanuel Lo

Dopo un "anno sabbatico" e la sua vittoria a Ballando con le Stelle di Rai 1, la cantante Arisa potrebbe fare ritorno, quindi, ad Amici nei panni di insegnante di canto. Durante l'edizione del 2020/2021, in tale veste aveva riscosso un grande successo, regalando pure dei momenti di forte ilarità in seguito ai suoi battibecchi con Rudy Zerbi.

Per quanto riguarda la categoria ballo, Emanuel Lo, ballerino di hip hop, che già nel 2016-2017 aveva ricoperto il ruolo di insegnante ad Amici. In passato ha lavorato esibendosi sia in Italia che all'estero nelle tournée e grandi eventi di artisti come Kylie Minogue, Geri Halliwell, Robbie Williams, Ricky Martin. Nella vita privata Emanuel è legato sentimentalmente alla cantante Giorgia, da cui ha avuto un figlio.