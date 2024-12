Nelle prossime puntate di Tradimento, Güzide scoprirà le bugie che i figli le hanno raccontato, compresa quella di Ozan, che per tre mesi ha mentito alla madre, nascondendole che si è licenziato dallo studio dove lavorava. Tutti credevano che Ozan fosse diventato il nuovo project manager, ma la verità è un'altra: Ozan ha rassegnato le dimissioni proprio perché non ha ottenuto la promozione.

Güzide scopre Oylum a casa di Yeşim e la caccia di casa

Nelle prossime puntate, verranno a galla tutte le bugie che Oylum e Ozan hanno detto alla madre. La prima ad essere scoperta sarà Oylum.

Il rapporto tra lei e Güzide non sarà dei migliori, visto che quest'ultima si sentirà tradita dopo che la figlia sceglierà di andare a cena a casa di Yeşim. La madre la beccherà sul fatto e le conseguenze saranno gravi.

Güzide caccerà di casa Oylum e visto che ha dimostrato di stare dalla parte del padre, può andare a vivere con lui. Oylum verrà cacciata su due piedi e senza la possibilità di prendere le sue cose. Quando si presenterà a casa della madre, lei non la farà entrare: le dirà di aspettare in giardino, le farà avere la valigia in pochi minuti. Ci sarà un piccolo problema: tra i vestiti, Güzide troverà il biglietto aereo Ankara - New York che Oylum avrebbe dovuto usare per partire se non fosse stata arrestata.

Güzide ingannata da Tarik sulla questione riguardante Oylum

Güzide non avrà modo di affrontare la figlia, perché scapperà, ma andrà subito da Tarik per raccontargli quanto successo. Sarà lui a salvare Oylum, dicendo a Güzide che è stato lui a comprare il biglietto alla figlia, perché la ragazza è riuscita a entrare in un progetto di ricerca e avrà modo di concludere i suoi studi negli Stati Uniti.

Güzide sarà arrabbiata, visto che nessuno le ha detto nulla, ma, almeno per ora, crederà alla storia del progetto di ricerca, cosa che, però, non permetterà a Oylum di ottenere il perdono dalla madre.

Güzide scopre il segreto di Ozan: si è licenziato di nascosto

Per quanto riguarda la bugia di Ozan, ovvero non aver rivelato in famiglia che si è licenziato per non aver ottenuto la promozione a project manager, Güzide scoprirà tutto grazie a una lettera che l'azienda spedirà a casa di Ozan.

Invece di consegnarla al figlio, Güzide l'aprirà e resterà senza parole quando leggerà: "Signor Ozan, il suo licenziamento è entrato in vigore. Tuttavia, non ha ancora firmato i documenti richiesti, lo faccia il prima possibile e ce li invii, in maniera tale da permetterci di completare il processo".

"Ozan si è licenziato da tre mesi e finge di andare a lavorare", dirà Güzide a una Nazan che non fingerà di essere stupita, lei già lo sapeva, cosa che farà arrabbiare ancora di più Güzide.