L'appuntamento con Un posto al sole è confermato nella settimana va dall'1 al 5 agosto 2022 con nuove puntate in prima visione assoluta.

Prima dello stop per la sosta estiva, la soap opera ambientata nel celebre Palazzo Palladini di Napoli, continuerà a tenere banco con nuovi colpi di scena che non passeranno inosservati.

In particolar modo, durante la puntata che sarà trasmessa lunedì 1° agosto in tv, Raffaele proverà in tutti i modi a ricucire lo strappo che si è venuto a creare nel suo matrimonio con Ornella.

Raffaele prova a riconquistare Ornella: anticipazioni Un posto al sole 1° agosto

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova settimana di Un posto al sole prevista dall'1 al 5 agosto 2022, rivelano che nell'episodio in onda lunedì sera alle 20:45 circa, Raffaele cercherà in tutti i modi a riconquistare la fiducia di sua moglie Ornella.

Il portiere di Palazzo Palladini, infatti, deciderà di organizzare una cena romantica e al tempo stesso speciale, per poter trascorrere del tempo assieme a sua moglie.

Lo scopo di Raffaele, infatti, sarà quello di riuscire a riconquistare di nuovo la fiducia della donna, dopo che ha scoperto la verità sul rapporto speciale che si era venuto a creare tra lui ed Elvira.

Da quel momento in poi, tutte le certezze di Ornella sul matrimonio con Raffaele, sono venuta a creare ed è arrivata a mettere in discussione ciò che di bello avevano costruito in questi anni.

Ornella mette in discussione il suo matrimonio: anticipazioni Upas

Le anticipazioni della soap Un posto al sole di lunedì 1° agosto 2022, rivelano che la "mission" non sarà affatto semplice per Raffaele, dato che si ritroverà a dover lottare e faticare parecchio per cercare nuovamente di far breccia nel cuore di sua moglie.

Riuscirà ad avere la meglio con questa cena romantica oppure Ornella continuerà a tenerlo a distanza? Lo scopriremo nel corso della prossima settimana di programmazione della soap opera Rai.

E poi ancora, gli spoiler della nuova puntata di Un posto al sole trasmessa lunedì sera in tv, rivelano che tra mastro Peppe e Giulia ci sarà un nuovo incontro al parco, dove entrambi si ritroveranno in compagnia dei loro cani.

Giulia tiene a distanza Peppe: anticipazioni Un posto al sole del 1° agosto

Ebbene, approfittando della situazione, Peppe cercherà in tutti i modi di approcciarsi con la donna e provare così a far breccia nel suo cuore.

La reazione di Giulia, però, non sarà delle migliori: la donna continuerà a tenerlo a debita distanza, confermando la sua intenzione di non voler "andare oltre" e neppure stringere un legame.

Spazio anche alle vicende di Micaela e Niko: la ragazza, infatti, proporrà al giovane avvocato di lasciare nuovamente Napoli e tornare a Maratea.