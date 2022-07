La ventiduesima edizione di Amici sta scaldando i motori. A Roma sono in corso i provini per i futuri allievi della scuola, ma in rete si parla già del giorno in cui il talent-show tornerà in onda dopo l'estate. La prima puntata sarà trasmessa domenica 18 settembre, mentre il pomeridiano esordirà il lunedì successivo e durerà circa mezz'ora. Voci ancora non confermate, invece, sostengono che Chiara Ferragni potrebbe rinnovare il look degli insegnanti del cast, veterani e new entry.

Aggiornamenti sulla programmazione di Amici

I fan di Amici possono gioire: anche se manca un po' di tempo al ritorno del talent-show su Canale 5, si conosce già la data in cui sarà trasmessa la prima puntata dell'edizione numero 22.

Da quando sono stati presentati i palinsesti autunnali di Mediaset, si è saputo che il format di Maria De Filippi tornerà in onda domenica 18 settembre: nel primo pomeriggio di quel giorno, infatti, sarà formata la classe 2022/2023.

Per quanto riguarda il daytime, ricomincerà lunedì 19 e durerà mezz'ora circa: questi appuntamenti saranno collocati tra la striscia quotidiana del Grande Fratello Vip e una nuova diretta di Pomeriggio Cinque.

Ancora non si sa molto del cast che animerà la nuova stagione, se non che Lorella Cuccarini sarà sicuramente una professoressa di canto: la soubrette è stata riconfermata nel ruolo che ha ricoperto un anno fa dopo il successo che hanno ottenuto i suoi "pupilli" Alex Wyse e Sissi Cesana.

I gossip sui futuri protagonisti di Amici

I siti di Gossip non si stanno occupando soltanto dei professori che animeranno le nuove puntate di Amici. In questi giorni, infatti, in rete si sta spargendo la voce del possibile esordio nel cast del talent-show di Chiara Ferragni.

La popolare influencer potrebbe partecipare alla ventiduesima edizione del format Mediaset in un ruolo particolare, ovvero facendo sé stessa e quello che le riesce meglio.

Si dice, dunque, che la moglie di Fedez potrebbe prendere parte ai primi appuntamenti di settembre per fare un vero e proprio restyling a tutti gli insegnanti della scuola: il corpo docente, dunque, potrebbe passare sotto il severo giudizio della fashion blogger.

Questa, però, al momento rimane un'indiscrezione che non ha trovato conferme ufficiali.

Maggiori informazioni a riguardo, potrebbero trapelare a fine estate, quando ricominceranno le registrazioni delle puntate che saranno trasmesse in tv a partire da domenica 18 settembre.

Il ritorno di Mattia nella scuola di Amici

Tra le notizie certe sulla prossima edizione di Amici, c'è quella del ritorno tra i banchi di un allievo che ha dovuto abbandonare la scuola ad un passo dal serale per un serio infortunio.

Mattia Zenzola, ballerino di latinoamericano "pupillo" di Raimondo Todaro, ha già la sicurezza di far parte della classe 2022/2023: il giovane, dunque, non dovrà sostenere nuovi provini per ottenere una maglia da titolare, cosa che dovranno fare tutti gli altri aspiranti alunni.

In queste settimane, infatti, a Roma sono in corso i casting per i futuri cantanti e danzatori del talent-show: i migliori si esibiranno davanti ai professori a settembre e solo allora conosceranno il loro destino, ovvero dentro o fuori.

Il meccanismo prevede che ogni docente possa scegliere i giovani artisti sui quali puntare, quelli che ritengono più talentuosi e con maggiori prospettive di crescita futura: si formeranno così delle squadre e goni settimana ci saranno delle sfide da affrontare e la maglia da riconfermare per proseguire la corsa verso la fase serale (che dovrebbe iniziare attorno al mese di marzo).