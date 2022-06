L'estate è appena iniziata, ma ad Amici già si stanno scaldando I motori per la nuova edizione che dovrebbe partire a settembre. La produzione del noto talrnt ideato e condotto da Maria De Filippi è al lavoro per formare la nuova classe di allievi e per completare il cast di professionisti e professori. In questi giorni stanno iniziando a trapelare le prime anticipazioni tra conferme, nuovi arrivi e forse due volti d'eccezione che potrebbero fare il loro ingresso nella scuola in una veste del tutto particolare.

Chiara Ferragni e Achille Lauro ad Amici 22?

A lanciare questa notizia bomba è stato nelle scorse ore Riccardo Signoretti sul settimanale da lui diretto Nuovo TV. Sulle pagine della rivista dedicata al mondo del gossip e della televisione si legge che l'influencer Chiara Ferragni e il cantante Achille Lauro potrebbero essere due nuovi "acquisti" della seguitissima trasmissione. Signoretti ha poi anche anticipato che le due new entry non dovrebbero essere presenti in studio, ma con collegamenti settimanali da remoto aiuteranno gli allievi dando loro dei preziosi consigli. I due si metterebbero a disposizione dei ragazzi dando loro il sostegno di cui avranno bisogno per proseguire il percorso nella scuola che non sempre è facile e privo di difficoltà.

Chiara e Achille sarebbero dunque due tutor e pare che a volere questa figura sia stata la stessa conduttrice Maria De Filippi. Dunque, per la moglie di Fedez, si preannuncia un autunno ricco di impegni e soddisfazioni lavorative tra forse Amici e la co-conduzione del Festival di Sanremo accanto ad Amadeus.

Michele Bravi prof di Amici al posto di Anna Pettinelli?

Queste non sono le uniche indiscrezioni trapelate sulla ventiduesima edizione di Amici di Maria. Stando agli ultimi rumor, pare che Anna Pettinelli sia pronta a scendere dalla cattedra e lasciare il suo ruolo di insegnante di canto. A prendere il suo ambito posto potrebbe essere il cantautore Michele Bravi.

Maria De Filippi non ha mai nascosto quanto lo trovi talentuoso e più volte lo ha invitato in trasmissione per presentare i suoi nuovi singoli. È stato proprio ad Amici che Michele Bravi ha ricominciato a cantare dopo il periodo buio che ha attraversato dovuto all'indice stradale che lo ha visto coinvolto alcuni anni fa in cui perse la vita una donna. L'interprete de "Il diario degli errori" ha poi anche preso parte insieme ad altri personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, della musica, del cinema e della televisione alla versione vip di Amici: "Amici celebrities". Sempre nel talent ha poi ricoperto in passato insieme ad Annalisa Scarrone e a Giovanni Caccamo il ruolo di tutor degli allievi.

Bravi ha poi regalato ad Alex Riina il brano da luo scritto dal titolo: "Senza chiedere permesso". Stando ai rumor, pare che Michele Bravi stia già assistendo alle audizioni dei ragazzi della categoria canto. Sarebbero poi stati confermati nel loro ruolo di prof, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Incerta invece la presenza di Veronica Peparini. Intoccabili invece Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.