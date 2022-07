Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. Le anticipazioni delle puntate dal 18 al 22 luglio, rivelano che ci saranno importanti novità per Rossella e Riccardo. A quanto pare il dottor Crovi sarà deciso a portare la loro relazione ad un livello superiore, ma la sua compagna potrebbe pensarla in modo diverso da lui.

Katia, venuta a conoscenza del loro piano di fuga, farà un disperato appello a Chiara per convincerla a desistere dall'idea di scappare all'estero assieme a Nunzio.

Si avvicinano le vacanze ma Manuela avrà in testa solo Niko e inizierà a sviluppare una forte gelosia nei confronti di Susanna.

Un posto al sole, anticipazioni dal 18 al 22 luglio: Crovi spiazza Rossella

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Rossella (Giorgia Gianetiempo) noterà un lato del carattere di Riccardo (Mauro Racanati) che proprio non riuscirà ad accettare. Purtroppo non viene svelato di cosa possa trattarsi, ma sarà qualcosa di così grave da instillare dubbi nella giovane Graziani sul prosieguo di questa relazione.

A quanto pare il dottor Crovi non si renderà conto di cosa stia succedendo e anzi farà un passo molto importante nel suo rapporto con Ross. Le anticipazioni rivelano infatti che Riccardo chiederà a quest'ultima di andare a vivere assieme. La reazione della giovane Graziani però sarà molto diversa da quello che l'uomo avrebbe sperato.

Un posto al sole, trame 18-22 luglio: Katia prova a fermare Nunzio

Franco Boschi (Peppe Zarbo), pressato da Nunzio (Vladimir Randazzo), proverà a procurarsi i documenti falsi per Chiara (Alessandra Masi) e il ragazzo. L'uomo però dovrà fare i conti con un evento inaspettato. Nel frattempo amici e parenti saluteranno i ragazzi convinti che il loro sia solo un viaggio di piacere, tuttavia qualcuno intuirà che qualcosa non va.

Le anticipazioni rivelano infatti che Katia (Stefania De Francesco), dopo aver scoperto le intenzioni di Nunzio, farà di tutto per bloccare questo folle tentativo di fuga all'estero. La donna dopo aver tentato invano di parlare al ragazzo proverà a rivolgersi a Chiara, affinché non trascini con sé il figlio in questa fuga.

Un posto al sole, puntate dal 18 al 22 luglio: Manuela gelosa di Susanna

Nelle prossime puntate di Upas, si avvicineranno le vacanze per Niko (Luca Turco), Susanna (Agnese Lorenzini) e le gemelle Poggi. Le anticipazioni rivelano che Micaela avrà alcuni progetti molto particolari mentre Manuela (Gina Amarante) avrà la testa altrove.

A quanto pare infatti la ragazza non ha mai smesso di pensare al suo ex ed inizierà a sentire crescere in lei un fortissimo sentimento di gelosia nei confronti di Susanna.