Dopo aver trionfato ad Amici 20, Giulia Stabile ha potuto aggiungere al suo curriculum molte esperienze lavorative. Pur restando la danza la sua passione e il suo lavoro principale, la ventenne ha potuto cimentarsi in molteplici ruoli sul piccolo schermo. Da presentatrice a Tu Sì Que Vales a intervistatrice per Witty, Giulia non si è mai tirata indietro di fronte a nuovi stimoli e così è stato anche quando le è stato proposto di doppiare una piccola parte per un film d'animazione per Netflix. Di certo il prossimo autunno la sua presenza in tv è assicurata.

L'esperienza da doppiatrice della ballerina

"Nel momento in cui mi hanno comunicato che avrei dovuto 'interpretare' la vedetta, mi sono incuriosita perché volevo subito sentire e vedere il risultato finale" ha rivelato Giulia Stabile in un'intervista a Il Fatto Quotidiano. La danzatrice di Amici 20 ha spiegato di aver accettato di doppiare la vedetta ne "Il mostro dei mari", personaggio in cui non si identifica troppo, in quanto desiderosa di ampliare il più possibile il suo bagaglio lavorativo. Di certo di strada dall'ingresso ad Amici.

Ringraziando i grandi professionisti che l'hanno aiutata in questa esperienza tutta nuova per lei, come Marco Guadagno, Giulia ha ammesso che all'inizio si è vergognata, ma poi è riuscita nel suo intento.

Di certo i suoi fan sono curiosi di scoprire se avranno la possibilità di rivedere la loro beniamina di nuovo sul piccolo schermo a partire dalla prossima stagione televisiva. Senza sbottonarsi troppo, Stabile ha dato qualche informazione al riguardo.

Interessanti proposte lavorative per Giulia

"Ci sono tante altre novità molto carine che per ora non posso svelare", ha detto Giulia svelando che di certo chi la sostiene potrà vederla sicuramente sul piccolo schermo, ma sembra che ci siano tanti progetti in lavorazione.

Seguita da più di 1,6 milioni di follower, Stabile ha affermato che le proposte non le sono mancate: "Diciamo che idoli del passato e del presente, soprattutto, mi hanno fatto delle proposte di cui sono molto felice".

L'identità di questi "idoli" di cui parla la danzatrice attualmente non sono stati svelati, ma di certo la notizia avrà reso felici i suoi sostenitori che non aspettano altro che vedere Giulia cimentarsi in nuove esperienze.

Vista la sua partecipazione ai provini di Amici 22, così come dimostrato dalla ballerina con alcune storie su Instagram, è probabile che Giulia sarà ancora tra i professionisti del talent, ma chissà quanto altro ha in serbo per il pubblico.