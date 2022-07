Tina Cipollari fuori da Uomini e donne a partire da settembre 2022? La trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Maria De Filippi è confermata nel palinsesto della prossima stagione televisiva.

Al centro dell'attenzione torneranno le nuove vicende sentimentali dei protagonisti del trono over e ci sarà spazio per l'arrivo di nuovi tronisti che si metteranno alla prova.

Tuttavia, il vero colpo di scena della prossima edizione potrebbe avere a che fare con l'uscita di scena della storica opinionista Tina Cipollari, ormai diventata un punto di riferimento nelle dinamiche dello show.

Retroscena Uomini e donne settembre 2022: ecco chi potrebbe arrivare

Nel dettaglio, la messa in onda di Uomini e donne è confermata a partire da metà settembre 2022, come sempre nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16 circa.

I retroscena sul programma dei sentimenti di Maria De Filippi non mancano e a quanto pare potrebbero esserci dei ritorni per quanto riguarda il trono classico.

Si vocifera, infatti, che la conduttrice potrebbe dare la possibilità a ex corteggiatori di rimettersi in gioco e quindi di provare a cercare il "vero amore". Tra i nomi in lizza spiccherebbe quello di Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, che potrebbe avere tutte le carte in regola per diventare la prossima tronista dello show.

Tina Cipollari potrebbe rischiare il posto a U&D

In queste ultime ore si parla anche di un possibile cambiamento che potrebbe esserci nel parterre degli opinionisti di Uomini e donne, a partire da settembre 2022.

Tra i nomi in bilico spicca quello di Tina Cipollari, presente in studio da oltre un ventennio e considerata la vera anima del programma del pomeriggio di Canale 5, leader indiscusso degli ascolti.

A quanto pare la poltrona di Tina sarebbe in bilico e, per la prossima stagione televisiva di Uomini e donne, la sua riconferma in studio non sarebbe certa al 100%.

Karina potrebbe sostituire Tina a Uomini e donne?

Al momento, però, non ci sono ancora conferme dirette da parte della produzione, né tantomeno da parte della diretta interessata, che non ha commentato questi retroscena che la riguardano sui suoi profili social.

In attesa di scoprire se questo possibile addio di Tina è vero oppure no, non mancano neppure i nomi di chi potrebbe prendere il suo posto.

In pole position spicca quello di Karina Cascella, l'ex opinionista delle passate edizioni di Uomini e donne che, proprio in queste ultime settimane, ha ammesso che le piacerebbe poter tornare a mettere piede in studio da Maria De Filippi.

Karina, sui social, ha svelato che tornerebbe a occhi chiusi a Uomini e donne: prenderà il posto di Tina a settembre? La risposta nelle prossime settimane.