Aria di cambiamento a Tu Sì Que Vales 2022. Tutti programmi che prenderanno il via il prossimo autunno sono in grande fermento: tra casting, conduttori e produzioni arrivano giornalmente delle indiscrezioni circa ciò che i telespettatori vedranno in tv in autunno. A quanto pare anche dietro le quinte del programma del sabato sera di Canale 5 si lavora alacremente per garantire uno spettacolo degno di nota. Secondo quanto riportato da Amedeo Venza i conduttori potrebbero cambiare, ma non solo, anche in giuria Teo Mammucari sarebbe pronto a dire addio allo show.

Grande novità, invece, sarebbe l'arrivo di Albe, il cantante dell'ultima edizione di Amici.

Albe come Giulia Stabile: da Amici a Tu Sì Que Vales

"Martin, Alessio, Teo e Belen verso nuove mete" si legge nella storia su Instagram di Venza, che parla per l'appunto di una grande rivoluzione all'interno del cast di Tu Sì Que Vales per l'edizione del 2022. "In arrivo Albe", continua il rumor lanciato dal blogger, il quale aggiunge che per il cantante di Amici 21 non sarebbero giunte delle proposte importanti nell'ambito discografico e per questo Maria De Filippi lo avrebbe chiamato alla sua corte.

Di fatto Albe prenderebbe il posto che lo scorso anno è stato di Giulia Stabile, la quale a quanto pare quest'anno sarebbe fuori dal cast.

Non è chiaro, perché Venza non ne fa cenno, se ad Albe toccherebbe anche il compito di creare contenuti per Witty lavorando anche dietro le quinte o se presenzierebbe solo al bancone dei conduttori. Allo stesso modo non si fa al momento cenno ai nomi di coloro i quali andrebbero eventualmente a sostituire i conduttori, che secondo l'anticipazione cambierebbero in blocco.

Ci sarà ancora il quarto giudice?

La presenza di Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti nella giuria sarebbe fuori discussione. Non è chiaro, qualora Teo Mammucari andasse realmente via, se il quarto giudice venga sostituito o se si tornerà alla formula dei tre giudici come qualche anno fa. Insomma, tutto appare al momento in divenire.

La presenza di Albe, comunque, di certo sarebbe gradita da una fetta di pubblico più giovane.

Lo scorso anno la presenza di Giulia Stabile aveva avvicinato i più giovani al programma del sabato sera, come era possibile notare dai commenti social e chissà se il cantante riuscirebbe a fare lo stesso. Nel frattempo continuano a pieno ritmo i lavori della redazione: sembra che ci sia tutta l'intenzione di rinnovarsi a Tu Sì Que Vales 2022 e se le voci fossero confermate di certo tanti sarebbero i cambiamenti per lo show, che però nella sua essenza resterebbe comunque fedele a se stesso con i talenti pronti a esibirsi con varie discipline.