Si vivranno momenti di alta tensione nel corso delle nuove puntate di Terra Amara, in programma nelle prossime settimane in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler turchi della nuova Serie TV delle reti Mediaset segnalano che Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) aggredirà Hunkar Yaman con un coltello, dopo essere riuscito a evadere dal carcere.

Terra Amara, anticipazioni: Yilmaz condannato a una lunga pena detentiva

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le prossime puntate trasmesse in prima visione tv su Canale 5, annunciano che Yilmaz tenterà il tutto per tutto pur di ricongiungersi con la sua amata.

Tutto inizierà quando la perfida Hunkar (Vahide Perçin) lo farà arrestare, appena Gaffur le confermerà che è l'amante di Zuleyha e colpevole dell'omicidio del potente Naci. Dopodiché la signora Yaman obbligherà la ragazza a diventare la moglie di suo figlio e fingere che il figlio che attende è di Demir. Un piano machiavellico che la dark lady porterà avanti in quanto teme che Demir (Murat Ünalmış) sia sterile. Per questo motivo la matrona condannerà Zuleyha a delle nozze infelici. mentre Yilmaz continuerà a pensare a lei, nonostante sia stato condannato a una lunga pena detentiva.

Il protagonista minaccia Hunkar con un coltello dopo la sua evasione

Nelle nuove puntate di Terra Amara, Yilmaz si farà aiutare da un altro carcerato a evadere.

In particolare, il protagonista dovrà ricorrere alle cure dei sanitari dopo aver ricevuto una coltellata al basso ventre. In questo modo approfitterà del ricovero in ospedale per fuggire da una finestra, nonostante le sue condizioni di salute siano ancora cagionevoli per la grave ferita. In breve tempo l'uomo raggiungerà la fattoria di Hunkar, nonostante sia in preda a una bruttissima emorragia.

In questo frangente Yilmaz minaccerà la signora Yaman di ucciderla, puntandole un coltello alla gola, se non gli confesserà dove ha nascosto Zuleyha. Ma ecco che il protagonista verrà tramortito dal capomastro con un colpo contundente alla testa. In seguito Gaffur porterà l'evaso in commissariato, dove verrà nuovamente arrestato.

Demir minaccia di morte Akkaya

Intanto Demir scoprirà che il rivale è riuscito ad arrivare alla fattoria per incontrare sua moglie Zuleyha (Hilal Altınbilek). Di conseguenza non esiterà a recarsi in carcere e, una volta in cella, lo prenderà a calci sulla ferita nel basso ventre, poi gli punterà contro una pistola minacciandolo di morte. Fortunatamente l'omicidio verrà sventato dall'arrivo provvidenziale di Cengaver, il migliore amico di Demir.