Un'altra coppia storica di Uomini e donne potrebbe presto dirsi addio. Chiara Rabbi e Davide Donadei starebbero attraversando un periodo di forte crisi: secondo la blogger Deinaira Marzano l'ex corteggiatrice si sarebbe spostata a Roma da sola lasciando il fidanzato. Queste parole non hanno fatto di certo piacere ai fan della coppia e come se non bastasse poco dopo anche Amedeo Venza ha confermato la notizia. L'esperto di Gossip, infatti, ha dichiarato su Instagram di aver contattato i diretti interessati che in maniera lapidaria hanno confermato di vivere un momento di tempesta dal punto di vista sentimentale.

Chiara e Davide starebbero vivendo un periodo buio

Non tira un'aria buona per Chiara e Davide: dopo la fine dell'amore tra Matteo e Valeria e la rottura tra Camilla e Riccardo. anche la coppia Rabbi-Donadei potrebbe dirsi presto addio. Secondo i bene informati, i due non vivrebbero al momento più sotto lo stesso tetto. L'ex corteggiatrice ha affermato di trovarsi a Roma per via di un evento a cui deve prendere parte ma in realtà i motivi del suo allontanamento sarebbero ben più profondi. E dopo che la Marzano ha lanciato la notizia, Venza ha voluto accettarsi di persona, visto che conosce la coppia da un anno e reputa la loro stria vera e fatta da sacrifici.

'Una coppia nata in tv ma che ha da subito messo le basi per formare un rapporto reale, senza lustrini o finto lusso', ha scritto Venza in una sua Instagram Story riferendosi per l'appunto a Chiara e Davide.

'Purtroppo è vera la notizia che i due stanno attraversando un momento di profonda crisi dovuta a problemi loro personali', ha proseguito il blogger senza tralasciare che alla base della 'allontanamento non vi sono né tradimenti né tantomeno mancanze di rispetto dall'una o dall'altra parte. I problemi sarebbero sorti per differenze caratteriali.

La coppia tace sulle voci di crisi

'Con poche parole mi hanno purtroppo confermato il tutto', ha poi proseguito Venza che ha augurato, in chiusura del suo maggio, che la coppia possa presto ritrovare il suo equilibrio e tornare ad essere felice insieme. Non si conosco nei dettagli i motivi che hanno condotto i due alla presunta crisi, ma di base non vi sarebbe l'interferenza di terze persone anche se in passato Chiara aveva ammesso di non vedere di buon occhio le ragazze che ronzavano intorno al suo fidanzato.

In ogni caso, al momento né Chiara né Davide hanno proferito parole sui fatti. Si aprono così due scenari possibili: o la coppia pensa che si sia un margine per recuperare e quindi preferisce tacere sull'allontanamento, oppure entrambi preferiscono prendersi del tempo prima di rendere pubblica la questione. In ogni caso per avere certezza su quanto accaduto sarà necessario attendere che i diretti interessati prendano la parola.