Elisabetta Gregoraci è finita al centro del Gossip in modo indiretto. La conduttrice di Battivi Live, mentre si trovava sul palco di Trani per effettuare le prove della prossima tappa, ha ricevuto una dedica area. Nel messaggio è apparsa una data con un orario e un "ti amo". Sui social, la diretta interessata non ha commentato e l'autore del gesto ha preferito rimanere anonimo.

L'accaduto

In questi giorni, la showgirl calabrese è impegnata in Puglia per le riprese di Battiti Live con il collega Alan Palmieri. Il ruolo di inviata speciale, invece, è stato affidato a Maria Sole Pollio.

Mentre i tre erano sul palco di Trani per effettuare le prove, nei cieli è volato un aereo con dedica: "Ely ricorda il 28/8 alle 18, ti amooo".

Elisabetta Gregoraci non ha commentato l'accaduto, ma si è mostrata entusiasta davanti al bel gesto ricevuto. L'autore, invece, ha preferito rimanere anonimo. Al momento, non è chiaro cosa intenda dire il messaggio riportato nella dedica. Al vaglio ci sono varie ipotesi: potrebbe trattarsi di un evento alla quale parteciperà l'ex moglie di Flavio Briatore oppure potrebbe trattarsi di un incontro "speciale".

A questo punto, solamente il tempo potrà dirci cosa realmente accadrà il prossimo 28 agosto alle 18.

Gregoraci alla ricerca dell'amore

Non è la prima volta che Elisabetta Gregoraci riceve delle dediche aeree. La diretta interessata, quando si trovava all'interno del Grande Fratello Vip 5, spesso riceveva messaggi d'amore. Stando ai rumor, ad inviarle era un giovane monegasco, ma il pettegolezzo di gossip è sempre rimasto tale.

In una recente intervista, la 42enne calabrese ha confidato di essere alla ricerca dell'amore. Dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore, Elisabetta ha avuto solamente una love story importante. Nell'intervista, Gregoraci si è domandata perché gli uomini spesso scappano da lei: forse, avere un ex marito molto famoso può mettere in difficoltà.

Tuttavia, la diretta interessata ha invitato tutti a conoscerla meglio per ricredersi sul suo conto.

Gaffe di Elisabetta durante Battiti Live

Di recente, Elisabetta Gregoraci è stata al centro delle polemiche social per una gaffe.

Durante la messa in onda di Battiti Live, la conduttrice, anziché chiamare Alvaro Soler ha cambiato erroneamente il cognome dell'artista con "Soleil". Il piccolo inciampo della 42enne non è passato inosservato sui social. Su Twitter, alcuni utenti hanno criticato la conduttrice insinuando che non sappia fare nulla. A detta di altri, Elisabetta sarebbe una miracolata solo perché ha sposato un uomo molto famoso. Alle polemiche, la diretta interessata ha preferito il silenzio.