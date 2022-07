Züleyha sa di avere un rapporto abbastanza conflittuale con Hünkar, per questo vorrebbe darle una bella lezione. Nelle prossime puntate di Terra Amara per farlo si servirà di Sermin, in quanto sa che è sempre pronta ad attaccarla. Si sa che la mamma di Betül fa tutto questo proprio per proteggere la figlia, ma ciò che invece Sermin non saprà è che dovrà fare i conti con il piano di Züleyha e con il fatto che la userà come "pedina".

Il piano di Züleyha contro gli Yaman

Una sera, Züleyha andrà a casa di Sermin e le racconterà la sua intenzione di fuggire a Istanbul con il suo bambino.

La mattina successiva, Züleyha lascerà la villa con in mano una valigia e il suo bambino. La reazione di Sermin sarà repentina: andrà da Demir, gli racconterà la vicenda e lui e Hünkar si precipiteranno in aeroporto per impedire a Züleyha di scappare. Arrivati nel luogo, però, non troveranno la ragazza. Anche un po' sconsolati, torneranno a casa e lì troveranno una sorpresa: Nihal li avvertirà che Züleyha è a casa insieme ad Adnan e che li sta aspettando per cena. Demir sarà furioso con Sermin, la cercherà e la rimprovererà per aver cercato di calunniare Züleyha e per averlo fatto dubitare della lealtà della moglie. Ovviamente, Sermin si renderà conto che la ragazza si è presa gioco di lei.

I successi di Yilmaz nel mondo del lavoro

Yilmaz sarà sempre più preso dal lavoro, visto che ormai le speranze di ritornare con Züleyha sono pressoché nulle. Dovrà andare a Istanbul per un incontro con l'uomo d'affari più potente della Turchia. Se le cose andranno bene, potrebbe ricevere i giusti finanziamenti che gli permetterebbero di sconfiggere i suoi nemici.

L'incontro andrà bene e tornerà a Çukurova da Ali con una buona notizia: è riuscito a siglare un accordo con un importante dirigente.

Intanto, nel club di Adnan si svolgerà un'asta di beneficenza organizzata da Hünkar. Tra i vari oggetti presenti ci sarà un cuscino ricamato a mano da Züleyha e Demir, per ottenerlo, offrirà una cifra cospicua, ma non lo otterrà così facilmente, visto che Yilmaz riuscirà a conquistarlo offrendo 5.000 lire turche.

Demir esploderà dalla rabbia.

Sabahattin divorzia da Sermin: non la sopporta più

Gülten, invece, tornerà a lavorare nella villa degli Yaman. Züleyha non è in buoni rapporti con la ragazza, visto che ai tempi, quando Yilmaz si trovava in carcere, non gli aveva consegnato le lettere che gli aveva scritto. Gülten proverà a scusarsi, ma Züleyha non la perdonerà.

Sabahattin, intanto, chiederà il divorzio a Sermin, in quanto non la sopporta più. La donna cadrà nella più totale disperazione e chiamerà Betül a Parigi per chiederle di intercedere per lei, ma il dottor Sabahattin non vorrà sentire ragioni.

Saniye e Gaffur, invece, torneranno nella fattoria con la speranza di riavere il loro lavoro, anche Fadik avrà la possibilità di riavere il suo posto come dipendete della villa, dopo essersi rotta un piede.