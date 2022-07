La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a essere al centro del Gossip e non mancano i retroscena sui motivi che avrebbero spinto i due ex coniugi a dirsi addio.

Secondo quanto riportato sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini, negli ultimi tempi Totti e Blasi pare avessero stipulato un "patto segreto", col quale si impegnavano a non far trapelare sui giornali foto legate a possibili nuove relazioni extra coniugali.

I retroscena sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti

Nel dettaglio, la separazione tra Ilary Blasi e l'ex pupone della Roma si è abbattuta come un fulmine a ciel sereno sui tantissimi fan che avevano sempre fatto il tifo per la coppia, sperando in un amore eterno.

Invece qualche settimana fa i due hanno annunciato di volersi separare con comunicato stampa, che ha messo la parola fine a vent'anni di storia d'amore, coronata dalla nascita di tre figli.

Ma per quale motivo questo matrimonio è finito? I retroscena sulla separazione tra Ilary Blasi e Totti non mancano e in particolar modo si vocifera che i due fossero in crisi già da un po' di tempo.

Spunta l'ipotesi di un 'patto segreto' tra Totti e Blasi

Sembrerebbe, infatti, che nell'ultimo periodo della loro relazione i due avessero stipulato un "patto segreto", col quale entrambi avrebbero potuto vivere le loro storie d'amore fuori dal matrimonio, ma senza farsi sorprendere dai paparazzi.

"Il patto era che nessuno di facesse sorprese con nuove o vecchie fiamme" ha fatto sapere la rivista di Signorini, aggiungendo però che la situazione sarebbe sfuggita di mano a Totti, paparazzato nei pressi dell'abitazione di Noemi Bocchi, la presunta nuova fiamma.

A quel punto sembrerebbe che Ilary Blasi avrebbe scelto di mettere la parola fine al suo matrimonio con l'ex capitano della Roma, procedendo con le pratiche per la separazione.

Nonostante i vari e continui retroscena sul conto dell'ormai ex coppia, i due preferiscono mantenere ancora un profilo basso.

Il 'ritorno' di Francesco Totti in tv, Ilary Blasi provoca sui social

Sui social, ad esempio, non vi sono tracce di presunte "frasi frecciatine": la conduttrice Mediaset, in questi giorni post separazione, si è limita a pubblicare solo foto e video decisamente più audaci rispetto a quelli che postava in passato.

Ilary Blasi, infatti, ha cominciato a pubblicare soprattutto foto in bikini, che mettono in risalto le sue curve ovviamente hanno subito destato l'attenzione dei tantissimi fan che la seguono.

Francesco Totti, invece, per il momento preferisce perseguire la strada del silenzio sui social, ma domenica 24 luglio sarà protagonista in televisione con la prima visione del film "Mi chiamo Francesco Totti", che sarà trasmesso in prime time su Rai 1.