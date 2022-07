Arrivano le nuove anticipazioni di Un posto al sole e le puntate dell'ultima settimana di luglio promettono momenti molti emozionanti per gli abitanti di Palazzo Palladini. Negli episodi che andranno in onda dal 25 al 29 luglio, infatti, Nunzio dovrà fare i conti con una profonda delusione da parte di Chiara che andrà via senza di lui, mentre tra Raffaele e Ornella la tensione sarà sempre più pesante. A scombinare ancora le carte ci sarà l'arrivo di Fabrizio che metterà dei dubbi in Marina su Roberto e Manuela prenderà ancora una volta il posto di sua sorella partendo al suo posto per le vacanze con Jimmy.

Chiara dirà addio a Nunzio e ai loro progetti: anticipazioni Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 25 al 29 luglio annunciano che i progetti di Nunzio e Chiara si scontreranno con la realtà e quello che doveva essere un nuovo inizio per la coppia segnerà la divisione. Le parole di Katia colpiranno la figlia di Petrone che per tutelare il suo fidanzato deciderà di partire da sola, lasciando Napoli e sua insaputa. Per Nunzio sarà una forte delusione e Franco sarà preso dai sensi di colpa perché non rivelerà a suo figlio di aver visto la ragazza all'aeroporto e di non averla fermata pur avendone avuto la possibilità. Le cose non andranno meglio a casa Giordano, perché Ornella continuerà a pensare al torto subito da suo marito.

Jimmy ancora in secondo piano nella vita di sua madre: anticipazioni 25-29 luglio

Le puntate dal 25 al 29 luglio a Un Posto al sole vedranno Ornella ancora molto distante da Raffaele a causa del suo legame con Elvira. Per la dottoressa Bruni non sarà facile ricostruire il rapporto con suo marito e soprattutto ritrovare la fiducia di un tempo.

Intanto, Manuela scoprirà dei messaggi sul telefono di Micaela che la faranno preoccupare, perché le intenzioni della madre di Jimmy sono quelle di partire con il fotografo olandese. Per il bambino potrebbe essere l'ennesima delusione ricevuta da sua madre e per questo Manuela deciderà di prendere il posto di sua sorella e partire con suo nipote, Filippo e Serena.

L'arrivo di Fabrizio destabilizzerà Marina

Le anticipazioni di Un Posto al sole annunciano che per Marina e Roberto la serenità stenterà ancora ad arrivare. A complicare le cose tra i due, infatti, ci sarà Fabrizio che con il suo arrivo turberà la sua ex moglie che metterà in dubbio il suo rapporto con Ferri. Lara, nel frattempo, continuerà a giocare le sue carte per convincere Roberto a restare con lei. Non mancheranno i momenti più leggeri, con una scampagnata all'azienda di famiglia di Speranza che per Samuel si rivelerà l'ennesimo buco nell'acqua e quella che doveva essere una giornata per far avvicinare il ragazzo a suo suocero si trasformerà in un litigio tra lui e la sua fidanzata.