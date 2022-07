Continuano rumor e indiscrezioni sulla 7^ edizione del Grande Fratello Vip, che tornerà sul piccolo schermo a partire dal 19 settembre. Tante le voci a riguardo, ma per il momento è bene prendere tutto con le pinze fin quando non ci sarà una comunicazione ufficiale da parte della produzione del reality.

Elisa Esposito potrebbe entrare nella casa

Dopo gli indizi lanciati in questi giorni da Alfonso Signorini sul suo profilo Instagram, che hanno fatto pensare ad alcuni nomi [VIDEO] come quelli di Chadia Rodriguez, Pamela Prati e Antonella Fiordalisi, comincia a circolare un nuovo Gossip che vedrebbe nella casa più spiata d'Italia anche la Tik-Toker, ormai conosciuta come ''prof del corsivo''.

A lanciare questa indiscrezione sarebbe stata la stessa Elisa informando i suoi follower che sarebbe stata contattata da un importante programma televisivo. ''Quando ti chiedono di partecipare ad una delle trasmissioni più famose d’Italia”, ha scritto la ragazza, scegliendo di accompagnare la notizia mettendo come sottofondo la canzone Bomba.

Il video in pochissimi minuti ha fatto il pieno di commenti, alcuni contro e alcuni a favore della giovane ''professoressa'. “Pensa come ci siamo ridotti se il Grande Fratello viene considerato un programma importante'' ha scritto un utente. ''Basta pensare i soggetti che ci vanno, non c'è da scandalizzarsi', ha scritto qualcun altro con tono sarcastico.

E ancora, tra questi, non sono mancati i commenti a favore. ''Vai amore, ma davvero?, Vacci subito, sono felice per te', si legge sul social di Elisa.

Al momento non ci sono conferme ufficiali circa la presenza di Esposito nella casa di Cinecittà; anzi sembrerebbe quasi impossibile che la 19enne entri a far parte della famiglia del Grande Fratello Vip.

Secondo Tvblog, questa indiscrezione farebbe acqua da tutte le parte e non si esclude sia una di quelle pompate dal web senza alcun riscontro nella realtà. A quanto pare, infatti, Signorini non avrebbe contattato la ''prof del corsivo'' per farla entrare nella casa.

Chi è la ''professoressa'' di corsivo di Tik-Tok

Elisa Esposito è una ragazza milanese di 19 anni, prima di spopolare su Tik-Tok ha frequentato una scuola da estetista; in seguito all'ottenimento del suo diploma professionale ha pensato di dare vita a un nuovo personaggio 'la prof del corsivo'.

Elisa infatti nelle varie interviste rilasciate nell'ultimo periodo ci tiene a precisare che il suo è solo un personaggio, nato con l'intenzione di imitare la 'parlata' delle ragazze milanesi. ''Nella vita reale non parlo così'', ci ha tenuto a far sapere a tutti quei ragazzi che la imitano sul web. Intanto questo nuovo modo di parlare sta dividendo l'opinione pubblica, tra chi si diverte e lo prende come un gioco, e chi invece preferisce prenderne le distanze. Elisa, intanto, sogna di partecipare a un reality, chissà che prima o poi possa realizzare il suo desiderio.