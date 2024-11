Nella prossima puntata della Soap Endless Love, in onda venerdì 8 novembre in prima serata, Nihan e Keman attraverso un video inviato a entrambi da Asu, scopriranno chi è stato a fare del male a Ozan. Tutto avrà inizio il giorno del primo compleanno della piccola Deniz. Kemal organizzerà una festa a casa dei suoi genitori facendo sì che Emir sia impegnato con un'accusa molto grave: essere coinvolto nella morte del cognato. Presto però il momento di festa si trasformerà in tragedia.

Il compleanno di Deniz

Nihan e Kemal trascorreranno un bellissimo pomeriggio insieme per preparare la torta di compleanno per la piccola Deniz.

Si divertiranno a lanciarsi addosso vari ingredienti e poi si ritroveranno sempre più vicini, fino a baciarsi e condividere un momento di intimità. Intanto, Emir starà organizzando una festa in famiglia per la bambina, ignaro che sua moglie e il suo ex fidanzato abbiano già un piano in mente per trascorrere il pomeriggio insieme. Soydere, infatti, troverà il modo per allontanare Kozcuoglu e avere campo libero. Sarà così che Deniz e Nihan verranno accolte a casa Soydere dove nel frattempo Kemal e la sua famiglia avranno organizzato una splendida festa di compleanno. Saranno tutti molto felici di trascorrere il pomeriggio insieme e, presi dall'entusiasmo, Leyla e Ayhan annunceranno che presto convoleranno a nozze, ricevendo applausi e congratulazioni.

Asu convince Emir a tradire Zeynep

Intanto, l'imprenditrice Alacahan riuscirà nel suo intento: accusare Zeynep come unica responsabile della morte di Ozan, per separare una volta per tutte Nihan e Kemal. Inizialmente Kozcuoglu non sarà d'accordo con la sorella. Non vorrà coinvolgere la giovane amante, soprattutto ora che sa che aspetta un bambino da lui.

Non appena, però, scoprirà che Zeynep gli ha mentito, negandogli la presenza di suo fratello e Nihan a casa sua, deciderà di seguire il consiglio di Asu. Sarà così che la festa a casa Soydere presto si trasformerà in un incubo.

Kemal e Nihan ricevono le prove sulla morte di Ozan

Poco dopo, un bambino busserà a casa di Fehime e Huseyin e chiederà di Kemal.

Gli consegnerà una chiavetta USB ma preciserà che non sa di cosa si tratta. Ignaro di quello che sta per vedere, Kemal si chiuderà in camera della sorella, ma non appena attaccherà la chiavetta al pc, non potrà credere ai suoi occhi: in un video si vedrà Zeynep che tenta di soffocare Ozan con un cuscino. Kemal resterà pietrificato, tanto da non riuscire neanche a rivolgere parola a Nihan. Tutti i suoi dubbi e le sue paure si concretizzeranno in un secondo. In quello stesso momento, anche Nihan riceverà lo stesso video tramite un messaggio anonimo sul cellulare.

Non ci sono dubbi, almeno apparentemente, Zeynep è l'assassina di Ozan. Nihan, allora, correrà in sala da pranzo e si scaglierà contro sua cognata, accusandola di aver ucciso suo fratello. Sarà furiosa e comincerà a sospettare che Kemal lo sapesse da tempo. Il piano di Emir e Asu ha funzionato. Nihan non riesce più a guardare Kemal con gli stessi occhi di prima.