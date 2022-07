Alex Belli, in questi giorni, ha risposto in merito alla notizia che lo vedrebbe come new entry a Un posto al sole. Secondo questo rumor, l'attore non solo avrebbe dovuto far parte del cast del daily drama partenopeo, ma avrebbe preso il posto di Patrizio Rispo come nuovo portiere di Palazzo Palladini.

Tale notizia era stata già derubricata come fake news e lo stesso Patrizio Rispo ci aveva giocato su, indicando Al Pacino come suo eventuale sostituto. In questi giorni però, grazie alle dichiarazioni di Alex Belli, tale notizia è tornata alla ribalta.

Ma cosa ha detto di preciso l'attore? A seguire verranno analizzate le dichiarazioni dell'ex vippone in merito a un suo eventuale ingresso a Un posto al sole.

Alex Belli: 'In questo momento sono in un posto al sole, ma non su Rai 3'

L'attore, attualmente in vacanza a Mykonos con la sua compagna Delia Duran, ha risposto in modo molto ironico ai rumorsche lo vedrebbero a Upas. Queste le sue dichiarazioni: "Sicuramente adesso sono in un posto al sole, ma non su Rai 3 - aggiungendo - in questo momento ho altro per le mani".

Tornando serio, l'attore ha mostrato di avere grande stima per il daily drama partenopeo: "A Upas ci sono diversi bravi attori che stimo molto. Per anni sono stato protagonista della soap concorrente su Mediaset (Centovetrine, ndr)".

'Al momento nella mia vita non c'è Un posto al sole'

Pressato sull'argomento Un posto al sole, Alex Belli è stato poi più chiaro. Di fronte alla domanda se le soap per lui siano un capitolo chiuso, ha così risposto: "No per niente, ho letto che si faceva il mio nome sul web anche per Il paradiso delle signore. Al momento però nella mia vita non ci sono né Il paradiso delle signore né Un posto al sole.

Ne riparliamo a settembre".

L'attore insomma ha ammesso di essere venuto a conoscenza di queste notizie sul web e non ha rigettato l'idea, però ha confermato che al momento non esiste nessun progetto concreto, anche se per il futuro non si può mai dire.

Alex Belli al posto di Patrizio Rispo

In conclusione è giusto chiarire che Alex Belli non entrerà a Un posto al sole e Patrizio Rispo non lascerà il daily drama partenopeo.

A oggi le cose stanno così e, a meno di svolte clamorose, la situazione non dovrebbe cambiare. La notizia si era rivelata una fake news, erroneamente riportata da diverse testate. Tale notizia è tornata alla ribalta, in questi giorni, grazie alle dichiarazioni di Alex Belli a Nuovo Tv. Dichiarazioni che però non fanno che confermare che questa notizia sia solo una bufala estiva.