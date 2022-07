Sorprese e imprevisti saranno al centro della nuova puntata di Grand Hotel, trasmessa il 29 luglio in prima visione su Canale 5. La trama della soap opera iberica rivela che Ezequiel minaccerà di uccidere Diego dopo essersi imbucato alle nozze di Javier e Laura. Sofia e Padre Grau, invece, si avvicineranno pericolosamente.

Anticipazioni Grand Hotel: puntata di venerdì 29 luglio

Le anticipazioni di Grand Hotel, riguardanti la nuova puntata trasmessa venerdì 29 luglio in prima serata sui teleschermi italiani annunciano inedite novità per i propri fan.

In dettaglio, l'albergo apparirà sul punto di chiudere i battenti al pubblico dopo la vendita da parte di Diego. Ma Donna Teresa sarà contraria a questa decisione, tanto da voler fare di tutto pur di riavere il controllo dell'immobile. Per fare ciò, la donna avrà intenzione di far sposare Javier con Laura, diventata nel frattempo una ricca ereditiera.

Nel frattempo, Julio, Alicia e Maite saranno sempre più decisi a scoprire gli scheletri nell'armadio di Diego. In seguito, la giovane Alarcon si sottoporrà ad alcune sedute di ipnosi per ricordarsi alcuni dettagli in più sul suo rapimento, non sapendo di essere spiata dal marito. Per questo motivo, Alicia finirà nei guai insieme a Julio.

Sofia, invece, confesserà a Padre Grau di essere un'assassina.

Una rivelazione, che potrebbe metterla in guai seri. Infine la polizia crederà che Diego sia implicato nella scomparsa di Celia, l'acquirente dell'albergo.

Ezequiel minaccia di eliminare Diego

Nella puntata di Grand Hotel in programma il 29 luglio in prima visione su Canale 5, Javier e Laura decideranno di diventare marito e moglie, organizzando una festa nei saloni dell'albergo.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Ezequiel arriverà sul luogo della festa, disposto ad eliminare Diego, se non gli restituirà un documento che cercava da tanto tempo. Ma l'uomo dimostrerà di non cedere alle pretese del rapitore di Alicia, tanto da costringerlo a cambiare tattica. Tutto questo metterà Maite in pericolo di vita.

Sofia e Padre Grau si avvicinano più del dovuto

Belen, nel frattempo, cercherà di mettere i bastoni tra le ruote ad Andres e Camila, che invece dimostrerà di essere guarita dalle ferite riportate nell'esplosione. Sofia e Padre Grau si avvicineranno più del dovuto dopo aver celebrato il matrimonio tra Javier e Laura. Infine, Cisneros, il nuovo maitre dell'albergo conquisterà Maria Teresa grazie al suo fascino. Sarà in questo frangente che l'uomo dimostrerà di essere un efficiente collaboratore.

Insomma, ci attende una puntata ricca di colpi di scena per gli amanti della soap opera iberica, trasmessa ogni venerdì in prima serata su Canale 5.