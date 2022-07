Interessanti avvenimenti accadranno durante le nuove puntate di Una vita trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame della soap opera, made in Spagna, rivelano che Lolita Casado scoprirà il segreto di Valeria Cardenas nel momento in cui le chiederà aiuto per mettere in salvo David Exposito.

Una vita: Rodrigo assiste ad un bacio tra Valeria e il suo protettore

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le prossime puntate trasmesse a breve in prima visione tv annunciano che Lolita scoprirà il segreto di Valeria. Tutto comincerà quando Aurelio riuscirà a impossessarsi della formula del gas nocivo di Rodrigo, con l'obbiettivo di diventare sempre più ricco.

Il messicano, a questo punto, deciderà di lasciare libero il chimico, sebbene ordini ai suoi scagnozzi di pedinarlo poiché si era rifiutato di continuare a lavorare per lui nei suoi laboratori.

In seguito, il dottor Lluch assisterà ad un bacio tra Valeria e il suo protettore David una volta tornato ad Acacias 38. Una scena, che provocherà uno choc emotivo all'uomo mentre la pianista sarà colpita da forti sensi di colpa per essersi lasciata andare con il falso marito. Alla fine, Cardenas penserà addirittura di gettarsi alle spalle i sentimenti che prova per Exposito per dare una seconda chance alle nozze con Rodrigo, che ha rischiato la vita pur di proteggerla.

La pianista confessa a Lolita di non essere la vera moglie di David

Nelle puntate Spagna di Una vita, Valeria continuerà a pensare a David. I problemi aumenteranno quando la donna vedrà alcuni scagnozzi girovagare in continuazione per il quartiere. La pianista, a questo punto, capirà che quei brutti ceffi vogliono vendicarsi del suo falso marito, reo di essersi ribellato ad Aurelio.

Per questo motivo, Cardenas penserà bene di confidarsi con Lolita, ammettendo di non essere la vera moglie di David. In questa circostanza, la donna non rivelerà l'esistenza del gas nocivo ma di aver finto di essere sposata con Exposito, in quanto credeva di salvare Rodrigo da Quesada, il suo aguzzino. Lolita, a questo punto, darà ragione all'amica, sebbene all'oscuro di come siano andati in realtà i fatti.

Exposito è in pericolo

In seguito, Valeria chiederà a Lolita di far recapitare una lettera al suo ex protettore. La pianista, infatti, vorrà informare David di guardarsi alle spalle visto che alcuni uomini di Aurelio lo stanno aspettando per le vie di Acacias 38. Fortunatamente la bottegaia riuscirà a far recapitare il messaggio a Exposito grazie a Servante. Per questo motivo, l'uomo sarà consapevole di essere in pericolo.

Dall'altra parte, Rodrigo si metterà a rovistare tra gli oggetti personali della moglie, finendo per trovare una lettera dove gli chiedeva perdono per essersi innamorata di David.